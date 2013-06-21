नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली

रासस रासस
२०८२ चैत १३ गते ७:१५

१३ चैत, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकनमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली गरिएको छ ।

सो देशमा शान्ति स्थापनाका लागि परिचालित रिपुमर्दन गण (शान्ति सेना) सातौँ डफ्फा र श्री सैनिक प्रहरी युनिटको दशौँ डफ्फालाई बदली गर्नका लागि श्री कालीबहादुर गणको आठौँ डफ्फा र सैनिक प्रहरी युनिटको एघारौँ डफ्फाका १७९ जना विहीबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

नेपाली सेनाका अनुसार, शान्ति सैनिकको पहिलो टोली मिसन इलाका प्रस्थान गरेका छन् । त्यस्तै, उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका २११ जना नेपाली शान्ति सैनिक स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् ।

हाल उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका एक हजार १०७ जना शान्ति सैनिक कार्यरत छन् ।

शान्ति सैनिक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

'कोर्ट म्यारिज'प्रति आकर्षण बढ्दो

राष्ट्रपति पौडेलले गरे सेतो मच्छेन्द्रनाथको पूजा आराधना

बालेनको 'जय महाकाली' ले राख्यो २४ घण्टाभित्र युट्युबमा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड

खाना खाँदा मासुको चोक्टा अड्किएर मृत्यु

बालेन नेतृत्वको सरकारमा कति मन्त्रालय रहलान् ?

आज रामनवमी, देशभर सार्वजनिक बिदा

