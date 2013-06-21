+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेनलाई बधाई दिँदै प्रदीपले भने- राम्रा काममा सधैँ समर्थन रहन्छ

पौडेलले भनेका छन्, 'जनताको अपेक्षाविपरीत कुनै कदम चालिए, संविधान तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि हामी खबरदारी पनि गर्नेछौँ ।'

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १५:२५

१३ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नवगठित सरकारका राम्रा कामहरूमा सधैं समर्थन रहने बताएका छन् ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै उनले राम्रा कामहरूमा कांग्रेसको सधैं समर्थन रहने बताएका हुन् ।

‘सरकारका राम्रा कामहरुमा हाम्रो समर्थन सधैँ रहने छ । सँगसँगै हामीले सरकारका कामहरुबारे सुक्ष्म निगरानी पनि गर्नेछौँ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘जनताको अपेक्षाविपरीत कुनै कदम चालिए, संविधान तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि हामी खबरदारी पनि गर्नेछौँ ।’

झण्डै दुईतिहाइको सरकार भएका कारण जनताका अपेक्षा धेरै रहेका र अपेक्षाहरू हुँदै जाने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘अर्कोतिर यो जति अवसर हो, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि त्यति नै चुनौती पनि,’ महामन्त्री पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
प्रदीप पाैडेल बालेन शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मन्त्रिमण्डल : पहिले मन्त्रालय फुटाएर बन्थ्यो, अहिले जोडेर

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

अपडेट- सम्पर्कविहीन मुस्ताङ हेलिकप्टरमा थिए ५ जना

आफैं गाडी चलाएर मन्त्रालयबाट निस्किए गृहमन्त्री गुरुङ

गृहमन्त्री सुधनको पहिलो निर्णय- एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने

यो साता २.५३ अंक बढ्यो सेयर बजार, कुन समूह कति बढे ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित