प्रदीप पौडेलको आह्वान : हार-जितका रूपमा व्याख्या गरेर एकता खलबल्याउने वातावरण नबनाऔं

‘एउटाको जीत वा अर्काको हारका रूपमा व्याख्या गरेर पार्टी एकता खलबलिने वातावरण आउन नदिन हामी सबै सचेत र सजग हुनु अहिलेको अवस्थामा अनिवार्य आवश्यकता हो ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते २३:०७

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एकको जित र अर्काको हारको रूपमा व्याख्या गरेर पार्टी एकता खलबलिन नदिन सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै वैधानिकता दिएपछि सोही कार्यसमितिका महामन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दछौं,’ फेसबुकमा उनले भनेका छन्, ‘यस फैसला कसैका लागि पनि हार वा जितको विषय हुनु हुँदैन । एउटाको जीत वा अर्काको हारका रूपमा व्याख्या गरेर पार्टी एकता खलबलिने वातावरण आउन नदिन हामी सबै सचेत र सजग हुनु अहिलेको अवस्थामा अनिवार्य आवश्यकता हो ।’

अब सबैलाई सुरक्षित आभास हुने गरी सबै पुन: चारतारे झन्डामुनि गोलबद्ध बनेर १५ औं महाधिवेशनमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माणका लागि सक्रिय रहन उनले अपिल गरेका छन् ।

Advertisment

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

