केरुङको राजनीतिक यात्रा : विद्यार्थी राजनीतिदेखि संसद्‌सम्म

व्यवस्थापन सकायमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका केरुङले बौद्धिक व्यक्तित्वको परिचय बनाएका छन् ।

0Comments
Shares
गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८२ फागुन २४ गते १४:३६

२४ फागुन, पाँचथर । देशभर नेपाली कांग्रेसको विपक्षमा नतिजा आइरहदा पाँचथरमा भने आइतबार बिहानैदेखि नेता-कार्यकर्तामा खुसीको माहोल थियो । आफ्ना उम्मेदवार नरेन्द्रकुमार केरुङको विजयमा कांग्रेसका शुभेच्छुकहरू सदरमुकाम फिदिममा विजय उत्सव मनाइरहेका थिए ।

२०७४ र २०७९ सालको चुनावको पराजयको पीडा भोगेको कांग्रेसका लागि केरुङको विजयले सुखद सन्देश प्रदान गरेको थियो । विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा होमिएका केरुङ तेस्रो प्रयासमा संसदीय यात्रा तय गर्न सफल भएका हुन् ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी नेकपा (एमाले)का गणेश काम्बाङसँग पराजित भए । यस्तै, २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि केरुङ उनै काम्बाङसँग पराजित भएका थिए ।

देशभर पार्टी पराजित हुँदा केरुङ २ हजार ४९९ मतको अग्रतासहित विजेता बने । ‘हिजो चुनावको प्रतिस्पर्धा थियो । अब म जिल्लाको प्रतिनिधि हुँ । जिल्लाको समग्र विकासका लागि योगदान गर्नेछु,’ निर्वाचित भएपछि केरुङले भने, ‘चुनौतीपूर्ण समय छ । सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास गर्छु ।’

तेस्रो प्रयासमा संसदीय यात्रामा तय गरेका केरुङको राजनीति नेपाल विद्यार्थी संघबाट सुरु भएको थियो । २०४८ सालमा नेविसंघ जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी क्रमशः शिक्षक र प्राध्यापकहरूको संगठनमार्फत सक्रिय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गए ।

२०५१ सालमा नेपाल शिक्षक संघको जिल्ला सह–सचिव बनेका केरुङ २०५७ देखि २०६७ सालसम्म ट्रेड युनियन कांग्रेस पाँचथरको सभापतिका रूपमा १० वर्ष नेतृत्वमा रहे ।

यसै अवधिमा उनले नमुना माध्यमिक विद्यालय फिदिम र सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालय सिदिनमा शिक्षकका रूपमा सेवा गरे । २०५५ देखि २०६७ सालसम्म पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापकको भूमिकामा पनि सक्रिय रहे।

२०६७ साल उनको राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो । सोही वर्ष उनले प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको केन्द्रीय सदस्यमा जित हासिल गरे भने नेपाली कांग्रेस पाँचथरको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भए ।

कम उमेरमै जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी पाएका केरुङले लगातार दुई कार्यकाल, २०७८ सालसम्म जिल्ला पार्टी नेतृत्व सम्हाले । व्यवस्थापन सकायमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका केरुङले बौद्धिक व्यक्तित्वको परिचय बनाएका छन् ।

नेपाली का‌ग्रेस पाँचथर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
