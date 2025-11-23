२४ फागुन, पाँचथर । देशभर नेपाली कांग्रेसको विपक्षमा नतिजा आइरहदा पाँचथरमा भने आइतबार बिहानैदेखि नेता-कार्यकर्तामा खुसीको माहोल थियो । आफ्ना उम्मेदवार नरेन्द्रकुमार केरुङको विजयमा कांग्रेसका शुभेच्छुकहरू सदरमुकाम फिदिममा विजय उत्सव मनाइरहेका थिए ।
२०७४ र २०७९ सालको चुनावको पराजयको पीडा भोगेको कांग्रेसका लागि केरुङको विजयले सुखद सन्देश प्रदान गरेको थियो । विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा होमिएका केरुङ तेस्रो प्रयासमा संसदीय यात्रा तय गर्न सफल भएका हुन् ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी नेकपा (एमाले)का गणेश काम्बाङसँग पराजित भए । यस्तै, २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि केरुङ उनै काम्बाङसँग पराजित भएका थिए ।
देशभर पार्टी पराजित हुँदा केरुङ २ हजार ४९९ मतको अग्रतासहित विजेता बने । ‘हिजो चुनावको प्रतिस्पर्धा थियो । अब म जिल्लाको प्रतिनिधि हुँ । जिल्लाको समग्र विकासका लागि योगदान गर्नेछु,’ निर्वाचित भएपछि केरुङले भने, ‘चुनौतीपूर्ण समय छ । सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास गर्छु ।’
तेस्रो प्रयासमा संसदीय यात्रामा तय गरेका केरुङको राजनीति नेपाल विद्यार्थी संघबाट सुरु भएको थियो । २०४८ सालमा नेविसंघ जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी क्रमशः शिक्षक र प्राध्यापकहरूको संगठनमार्फत सक्रिय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गए ।
२०५१ सालमा नेपाल शिक्षक संघको जिल्ला सह–सचिव बनेका केरुङ २०५७ देखि २०६७ सालसम्म ट्रेड युनियन कांग्रेस पाँचथरको सभापतिका रूपमा १० वर्ष नेतृत्वमा रहे ।
यसै अवधिमा उनले नमुना माध्यमिक विद्यालय फिदिम र सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालय सिदिनमा शिक्षकका रूपमा सेवा गरे । २०५५ देखि २०६७ सालसम्म पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापकको भूमिकामा पनि सक्रिय रहे।
२०६७ साल उनको राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो । सोही वर्ष उनले प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको केन्द्रीय सदस्यमा जित हासिल गरे भने नेपाली कांग्रेस पाँचथरको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भए ।
कम उमेरमै जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी पाएका केरुङले लगातार दुई कार्यकाल, २०७८ सालसम्म जिल्ला पार्टी नेतृत्व सम्हाले । व्यवस्थापन सकायमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका केरुङले बौद्धिक व्यक्तित्वको परिचय बनाएका छन् ।
