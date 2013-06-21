दोलखामा सम्पर्कविहीन हेलिकप्टर सुरक्षित फेला

मुस्ताङ एयरका प्रबन्ध निर्देशक रोनान लामिछानेले हेलिकप्टर दोलखाको लाप्चामा सुरक्षित फेला परेको जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १७:१२

१३ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार मध्याह्नदेखि दोलखाको लाप्चा क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर सुरक्षित फेला परेको छ ।

मुस्ताङ एयरका प्रबन्ध निर्देशक रोनान लामिछानेले हेलिकप्टर दोलखाको लाप्चामा सुरक्षित फेला परेको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो हेलिकप्टर दोलखाको लाप्चामा सुरक्षित फेला परेको छ,’ लामिछानेले भने, ‘हामी विस्तृत विवरण लिइरहेका छौं ।’

उक्त हेलिकप्टर क्याप्टेन सुरज थापाले उडाएका थिए । दोलखाको लाप्चा क्षेत्र लाङटाङको दक्षिण-पूर्वमा पर्छ । लाप्चा आइपुगेपछि हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको थियो ।

क्याप्टेन थापाले उडाएको मुस्ताङ एयरको दर्ता नम्बर ‘९एन-एएनओ’ हेलिकप्टरमा चार यात्रु थिए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हेलिकप्टर दोलखा बिगु गाउँपालिका-१ लाप्चे गुम्बा नजिकै साँझ ५ बजे खराब मौसमका कारण सुरक्षित अवतरण गरेको भेटिएको छ ।

हेलिकप्टर मध्याह्न १२:१७ बजे लाप्चाबाट चरीकोटका लागि उडेको थियो । तर, मौसम खराब भएपछि लाप्चे गुम्बा नजिकै सुरक्षित अवतरण गरे पनि भौगोलिक विकटताका कारण उड्डयन सञ्चार प्रणालीमा सम्पर्क गर्न सकेको थिएन ।

मुस्ताङ एयर हेलिकप्टर
बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

