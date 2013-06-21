अपडेट : दोलखा लाप्चामा सम्पर्कविहीन हेलिकप्टर क्याप्टेन थापाको कमान्डमा

क्याप्टेन सुरज थापाले उडाएको मुस्ताङ एयरको दर्ता नम्बर ‘९एन-एएनओ’ हेलिकप्टरमा चार यात्रु सवार छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १५:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर क्याप्टेन सुरज थापाको कमान्डमा दोलखाको लाप्चा क्षेत्रमा शुक्रबार मध्याह्नदेखि सम्पर्कविहीन भएको छ।
  • हेलिकप्टरमा पाइलटसहित पाँच जना सवार थिए र खराब मौसमका कारण लाप्चा क्षेत्रमा कतै अवतरण गरेको प्रारम्भिक सूचना छ।
  • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टरको दर्ता नम्बर ‘९एन-एएनओ’ रहेको र सम्पर्कविहीन भएको पुष्टि गरेको छ।

१३ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार मध्याह्नदेखि दोलखाको लाप्चा क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर क्याप्टेन सुरज थापाको कमान्डमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दोलखाको लाप्चा क्षेत्र लाङटाङको दक्षिण-पूर्वमा पर्छ । लाप्चा आइपुगेपछि हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

क्याप्टेन थापाले उडाएको मुस्ताङ एयरको दर्ता नम्बर ‘९एन-एएनओ’ हेलिकप्टरमा चार यात्रु सवार छन् । लाप्चा आइपुगेपछि हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

‘पछिल्लो सूचना अनुसार खराब मौसम कारण हेलिकप्टर लाप्चा क्षेत्रमा कतै अवतरण गरेको छ,’ त्रिभुवन विमानस्थलका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यो सूचना पुष्टि हुन बाँकी छ ।’

मुस्ताङ एयरका प्रबन्ध निर्देशक रोनान लामिछानेले हेलिकप्टरमा पाइलट सहित पाँच जना सवार रहेको बताए ।

दोलखाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक मनोजकुमार लामाका अनुसार हेलिकप्टर कहाँ पुगेको भन्ने केही खुलेको छैन । ‘घटनास्थल आसपास क्षेत्रमा लगातार वर्षा भएकोले खराब मौसमका कारण हेलिकोप्टरको लोकेसन पत्ता लगाउन कठिन भइरहेको जनाइएको छ’ उनले भने ।

दोलखा लाप्चा मुस्ताङ एयर सम्पर्कविहीन हेलिकप्टर
बालेन एक्सप्रेसका ५ गियर

कानुनमन्त्री गौतमको पहिलो निर्णय : बलात्कार र यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने

पहिले महानगर सुधारको थालनी गरे, अहिले देशै सुधार्ने जिम्मा लिए

हेमन्तको चार विकेट र खडकको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमको दोस्रो जित

बालेनलाई बधाई दिँदै प्रदीपले भने- राम्रा काममा सधैँ समर्थन रहन्छ

मन्त्रिमण्डल : पहिले मन्त्रालय फुटाएर बन्थ्यो, अहिले जोडेर

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

