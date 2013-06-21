उपत्यकाका प्रहरीलाई ‘अलर्ट’ बस्न निर्देशन

शुक्रबार साँझ एक सर्कुलर जारी गर्दै उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले भोलि (शनिबार) आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते २२:३६
फाइल तस्वीर

१३ चैत, काठमाडौं । उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले पनि आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई अलर्ट अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार साँझ एक सर्कुलर जारी गर्दै उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले भोलि (शनिबार) आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीको प्रधान कार्यालयले पनि कर्मचारीहरूलाई बर्दीसहित तयारी अवस्थामा बस्न सर्कुलर पठाइसकेको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा कार्यरत प्रहरीहरूलाई बिहान ७ बजेबाटै बर्दीमा स्ट्यान्डबाई बस्न सर्कुलर भएको हो ।

उनीहरू सबैलाई चुस्ता पोसाक (बर्दी) मा बस्न सर्कुलर जारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि आजै साँझ नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीसँग डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए।

उक्त छलफलमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल पनि सहभागी थिए ।

सरकारले आजै मात्रै जेनजी आन्दोलनको दमनबारे बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
उपत्यका प्रहरी
सशस्त्रले पनि पठायो एसपी मुनिका सबैलाई बर्दीसहित तयारी अवस्थामा बस्न सर्कुलर

जवानदेखि एसएसपीसम्मलाई बिहान ७ बजेबाटै बर्दीमा रहन प्रहरी हेडक्वार्टरको सर्कुलर

विद्रोहको गीत गाइरहेको केटो

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी : छोटो कार्यकाल, अनेकौं बदनामी

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरे दुई आईजीपीसँग डेढ घण्टा छलफल

कसरी हुनसक्छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ?

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

