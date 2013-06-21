ओली र लेखकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तयारी

ओली र लेखकमाथि गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा हेलचेक्र्‍याई गरी ज्यान मारेको अभियोग छ । मुलुकी अपराध संहिताका २८१, २८२ र २८३  लाई कोट गर्दै प्रहरीले पक्राउ परेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते ७:३८

१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको छ ।

भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवास र कटुन्जेस्थित लेखक निवासबाट शनिबार बिहान प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ गरेर अहिले दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंमा राखिएको छ ।

अबको प्रक्रिया भने स्वास्थ्य परीक्षण हुने परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए । ‘स्वास्थ्य परीक्षण नियमित प्रक्रिया हो’ एसपी भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अवस्था ठिक रहेको व्यहोरा आएपछि उनीहरुलाई दुबै जनालाई आज प्रहरीले हिरासत राख्न सक्नेछ । आज शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरुलाई म्याद थपका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालत उपस्थित गराउन सम्भव छैन । जसकारण उनीहरु दुबै जना आज हिरासतमा रहने सम्भावना छ ।

अहिले परिसर काठमाडौंमा रहेका ओली लेखक दुबै जनाले कानूनी परामर्श अघि बढाएका छन् ।

उनीहरुमाथि गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा हेलचेक्र्‍याई गरी ज्यान मारेको अभियोग छ । मुलुकी अपराध संहिताका २८१, २८२ र २८३  लाई कोट गर्दै प्रहरीले पक्राउ परेको छ ।  उक्त दफामा ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

२३  २४ भदौको घटनामा जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केपी शर्मा ओली रमेश लेखक
ओलीलाई उनकै गाडीमा राखेर प्रहरी परिसर लगियो

प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरियो, कानुनी लडाइँ लड्छु : पूर्वप्रधानमन्त्री ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ

ओलीको समीक्षा- अश्लील प्रचारबाट प्रहार भयो, यस्तासँग के बोल्ने भनेर चुप बस्यौँ

सांसदहरूलाई ओलीको निर्देशन– पार्टीका विचार बोल्नुपर्छ, आफूखुसी डम्फु बजाउन पाइँदैन

विश्व असाधारण अवस्थामा छ, देशहरू संकटमा छन् : ओली

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

