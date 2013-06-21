माइतीघर आसपासका सडक क्षेत्रबाट ढुंगा हटाउँदै प्रहरी (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल प्रहरीले माइतीघर आसपासका सडकमा रहेका ढुंगा तथा इँटा हटाउन थालेको छ।
- प्रहरीले बिहान नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो।
- एमालेका जनवर्गीय संगठनले दिउँसो ३ बजेदेखि माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले काठमाडौंको माइतीघर आसपासका सडक क्षेत्रमा रहेका ढुंगा तथा इँटा हटाउन थालेको छ । प्रहरीले अहिले त्यहाँ सडक र सडकपेटी क्षेत्रमा रहेका ढुंगा र इँटा उठाएर प्रहरी भ्यानमा राखिरहेको छ ।
प्रहरीले बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउको विरोधमा दिउँसो ३ बजेदेखि एमालेका जनवर्गीय संगठनले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । जसमा हुनसक्ने सम्भावित झडपको आशंका कारण प्रहरीले उक्त क्षेत्रका ढुंगा र इँटा हटाएको हो ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4