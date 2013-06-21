माइतीघर आसपासका सडक क्षेत्रबाट ढुंगा हटाउँदै प्रहरी (तस्वीरहरू)

दिउँसो ३ बजेदेखि एमालेका जनवर्गीय संगठनले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ चैत १४ गते १४:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल प्रहरीले माइतीघर आसपासका सडकमा रहेका ढुंगा तथा इँटा हटाउन थालेको छ।
  • प्रहरीले बिहान नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो।
  • एमालेका जनवर्गीय संगठनले दिउँसो ३ बजेदेखि माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले काठमाडौंको माइतीघर आसपासका सडक क्षेत्रमा रहेका ढुंगा तथा इँटा हटाउन थालेको छ । प्रहरीले अहिले त्यहाँ सडक र सडकपेटी क्षेत्रमा रहेका ढुंगा र इँटा उठाएर प्रहरी भ्यानमा राखिरहेको छ ।

प्रहरीले बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउको विरोधमा दिउँसो ३ बजेदेखि एमालेका जनवर्गीय संगठनले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । जसमा हुनसक्ने सम्भावित झडपको आशंका कारण प्रहरीले उक्त क्षेत्रका ढुंगा र इँटा हटाएको हो ।

 

जवानदेखि एसएसपीसम्मलाई बिहान ७ बजेबाटै बर्दीमा रहन प्रहरी हेडक्वार्टरको सर्कुलर

गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट एक वृद्धा घाइते

वरिष्ठ हवल्दार घिसिङ फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित

लागुऔषधसहित एक भारतीयसहित पाँच जना पक्राउ

अपराध नियन्त्रणमा सिरहा प्रहरी सक्रिय, तर दुर्घटनाले थप्यो चुनौती

हुम्लामा सडेको अवस्थामा एक पुरुष मृत फेला

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

