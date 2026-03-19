माइतीघरमै जम्मा भए एमाले प्रदर्शनकारी (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शनकारीहरू जम्मा भएका छन्।
- एमालेका कार्यकर्ताहरू दिउँसो ३ बजेदेखि माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
- प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्दा पनि उनीहरू बबरमहलबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढेका थिए।
१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरू माइतीघरमा जम्मा भएका छन् ।
दिउँसो ३ बजेदेखि माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरू बबरमहलबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढेका थिए । यद्यपि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्यो ।
अहिले फेरि प्रदर्शनकारीहरू माइतीघरमा जम्मा भएका हुन् ।
गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दमन भएको थियो ।
त्यसबेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए । ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले विरोधमा प्रदर्शन शुरु गरेको हो ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4