फेवातालको अतिक्रमण हटाउने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गरिने

सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवातालमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते २२:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवातालमा भएको अतिक्रमण तीन महिनाभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको पुनःस्थापना र मुहान संरक्षण कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

१४ चैत, काठमाडौँ । सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवातालमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका १०० कार्यसूचीमा यो  उल्लेख छ ।

‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनस्र्थापना, पहिलो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रियाअघि बढाइँ जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

फेवाताल
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

