कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनी पक्राउ परेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते ८:३४

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनी पक्राउ परेको स्रोतको दाबी छ ।

उनी लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा विवादमा मुछिएका छन् । जेनजी आन्दोलनका बेलामा उनको निवासमा आगजनी हुँदा पैसा उडेको भन्दै एक भिडियो भाइरल भएको थियो । जसका बारेमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबी स्रोतले पूर्वमन्त्री खड्का पक्राउ परेको जनाएको छ ।

को हुन् खड्का ?

दीपक खड्का २०७९ सालमा संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । २०८० सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन अघि खड्की ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री समेत थिए । आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास नजिकमा रहेको खड्काको निवासमा पनि आगजनी भएको थियो ।

आगजनीको क्रममा उनको घरबाट पैसा उडेको जस्तो देखिने भिडियो भाइरल भएको थियो । त्यससँगै उनीमाथि छानबिनको माग उठेको थियो ।

लगत्तै खड्का सम्पर्कविहीन भएका थिए । अन्तरिम चुनावी सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘ऊर्जामन्त्री भागेको’ भनेर नयाँपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । कात्तिक ३ गते आफ्नो आगजनी भएको जलेको घर अगाडिबाट उनले आफू नभागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

दीपक खड्का मन्त्री ऊर्जा मन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद बढेको थियो । विवादकै क्रममा खड्काले प्राधिकरणभित्र ‘मन्त्री कार्यकक्ष’ बनाउन लगाएका थिए ।

घिसिङलाई सरकारले प्राधिकरणबाट हटाएपछि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारमा ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री बनेपछि घिसिङले खड्काले प्राधिकरणमा स्थापना गर्न लगाएको कार्यकक्ष बन्द गर्न लगाएका थिए ।

स्काउट जग्गामा विवादित

कांग्रेस नेता खड्काले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको लैनचौरस्थित जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको तर भाडा नतिरेको भनेर विवादमा परेका थिए ।

नेपाल स्काउटले खड्काले नेपाल स्काउटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन हडपेको भन्दै त्यो खाली गराउन र ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भाडा उठाइदिन भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग माग गरेको थियो ।

गत २० कात्तिकमा स्काउटले सूचना जारी गरेर भाडा चुक्ता गर्न सात दिनको म्याद दिएको थियो । सो म्याद सकिएकै दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर त्यहाँका संरचना भत्काएको थियो ।

२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि नै खड्का पक्राउ परेका छन् ।

