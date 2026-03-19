अपार्टमेन्टमा बसिरहेका बेला समातिएका थिए ऊर्जामन्त्री खड्का

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा म्याद थपका लागि खड्कालाई आजै अदालत लगिने प्रहरीले बताएको छ । खड्का लैनचौरस्थित स्काउटका जग्गा विवादमा समेत मुछिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते ११:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरेको छ।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुले खड्कालाई २४ भदौमा बरामद रकमको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताए।
  • खड्का स्काउटका जग्गा विवादमा मुछिएका छन् र भाडा नतिरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्‍यो । आइतबार बिहानै उनी पक्राउ परे ।

खड्का पक्राउबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुले भनेका छन्, ‘खड्कालाई २४ भदौमा आन्दोलनको क्रममा निजको निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानको सिलसिलामा आज नियन्त्रणमा लिइएको हो ।’

यता, सीआईबीले भने उक्त रकमबारे नबताई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।

बूढानीलकण्ठ बस्दै आएका खड्काको घर जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलेको थियो । उक्त घरमा रकम भेटिएको भन्दै पैसा उडेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा घर जलेपछि पछिल्लो समय उनी भने धुम्बाराहीस्थित प्रेस्टिज अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए । सीआईबीले त्यही अपार्टमेन्टबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । ‘उहाँ र श्रीमती हुनुहुन्थ्यो । हामीले जाउँ भनेर पक्राउ पुर्जी देखाएपछि उहाँ तयार हुनुभयो,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

सीआईबीले पक्राउ गर्न खोज्दा उनले कुनै प्रतिवाद नगरी अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेको सीआईबीका एक अधिकृत बताउँछन् । ‘हामीले पुर्जी दिएपछि केहीबेर उहाँले तयारका लागि समय माग्नुभयो । अनि लिएर आएका हौं,’ सीआईबीका ती अधिकारी भन्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा म्याद थपका लागि खड्कालाई आजै अदालत लगिने प्रहरीले बताएको छ । खड्का लैनचौरस्थित स्काउटका जग्गा विवादमा समेत मुछिएका छन् ।

नेता खड्काले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको लैनचौरस्थित जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको तर भाडा नतिरेको भनेर विवादमा परेका थिए ।

नेपाल स्काउटले खड्काले नेपाल स्काउटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन हडपेको भन्दै त्यो खाली गराउन र ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भाडा उठाइदिन भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग माग गरेको थियो ।

गत २० कात्तिकमा स्काउटले सूचना जारी गरेर भाडा चुक्ता गर्न सात दिनको म्याद दिएको थियो । सो म्याद सकिएकै दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर त्यहाँका संरचना भत्काएको थियो ।

दीपक खड्का २०७९ सालमा संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । २०८० सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।

दीपक खड्का दीपक खड्का पक्राउ
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउको यस्तो छ कारण

पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउको यस्तो छ कारण
सानेपाबाट दीपक खड्काले भने– पार्टी छाडेपछि निष्कासन हुन्छ

सानेपाबाट दीपक खड्काले भने– पार्टी छाडेपछि निष्कासन हुन्छ
दीपक खड्काको घरमा तोडफोड : तीन जनाविरुद्ध साढे ७ करोडको मुद्दा

दीपक खड्काको घरमा तोडफोड : तीन जनाविरुद्ध साढे ७ करोडको मुद्दा
दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षा गार्ड दीपक खड्का पक्राउ

दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षा गार्ड दीपक खड्का पक्राउ
कांग्रेसको विधानमा नै ‘राष्ट्रिय धर्म’ कायम गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ : दीपक खड्का

कांग्रेसको विधानमा नै ‘राष्ट्रिय धर्म’ कायम गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ : दीपक खड्का
जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक भएका पूर्वमन्त्री खड्काले भने- सरकारसँग डराउँदिनँ

जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक भएका पूर्वमन्त्री खड्काले भने- सरकारसँग डराउँदिनँ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

