पूर्वमन्त्री खड्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारबाट समेत अनुसन्धान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री दिपक खड्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
- सर्वोच्च अदालतले दिपक खड्काको पक्राउ विरुद्धको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा अख्तियारबाट फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ।
- अख्तियारले निर्णयगत भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा खड्कामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री दिपक खड्कामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान थालेको खुलेको छ ।
खड्काको पक्राउ विरुद्ध चलेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अख्तियारले पनि खड्कामाथि अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसक्रममा केही फाइलहरु खडा भएको विवरण पठाएको हो ।
विनिता थापाले आफ्नो पतिलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले अख्तियारबाट पनि फाइल मगाउनु भन्ने आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले निर्णयगत भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अनुसन्धान गर्छ । अख्तियारबाट खड्कामाथि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । अख्तियारबाट फाइल पेश नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फाइल सहित उपस्थित हुनु भनी आदेश दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4