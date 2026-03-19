दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

चैत १५ गते पक्राउ परेका उनलाई थुनामुक्त गर्न श्रीमती विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १९:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
  • चैत १५ गते पक्राउ परेका उनलाई श्रीमती विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
  • न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले थुनामुक्त गर्ने र विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ गरिएको थियो ।

चैत १५ गते पक्राउ परेका उनलाई थुनामुक्त गर्न श्रीमती विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

साथै, उनलाई विदेश जानुअघि अनुमति लिनपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

दीपक खड्का
सम्बन्धित खबर

कांग्रेस नेता खड्कालाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश

कांग्रेस नेता खड्कालाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश
पूर्वमन्त्री खड्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारबाट समेत अनुसन्धान

पूर्वमन्त्री खड्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारबाट समेत अनुसन्धान
दीपक खड्काविरुद्ध ७ दिन म्याद थप

दीपक खड्काविरुद्ध ७ दिन म्याद थप
खड्कालाई डिस्चार्ज गर्ने तयारी,  ओलीको कल्चर रिपोर्ट आएपछि निर्णय लिइने

खड्कालाई डिस्चार्ज गर्ने तयारी,  ओलीको कल्चर रिपोर्ट आएपछि निर्णय लिइने
पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री खड्का पनि अस्पताल भर्ना

पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री खड्का पनि अस्पताल भर्ना
कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

