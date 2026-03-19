दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्वोच्च अदालतले पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
- चैत १५ गते पक्राउ परेका उनलाई श्रीमती विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
- न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले थुनामुक्त गर्ने र विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ।
३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ गरिएको थियो ।
चैत १५ गते पक्राउ परेका उनलाई थुनामुक्त गर्न श्रीमती विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
साथै, उनलाई विदेश जानुअघि अनुमति लिनपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
