ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन गर्न सीआईबीले अघि बढायो प्रक्रिया

गृह स्रोतका अनुसार विभागको पत्राचारअनुसार सीआईबीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तीन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
  • आइतबार कांग्रेस नेता दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन्।

१५ चैत, काठमाडौं । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पत्राचार गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

विभागकै पत्राचारअनुसार आइतबार कांग्रेस नेता तथा पूर्वउर्जा मन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका हुन् ।

‘विभागको पत्रअनुसार हामीलाई उहाँ (दीपक खड्का)लाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका हौं,’ सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

डा. तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा भने केही बोल्न चाहेनन् । तर गृह स्रोतका अनुसार विभागको पत्राचारअनुसार सीआईबीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि जेनजी आन्दोलन हुँदा शेरबहादुर देउवाको घरमा पैसा भेटिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि विभागले देउवा निवासमा पुगेर मुचुल्का समेत उठाएको थियो । प्रचण्डपुत्री गंगाको निवास र ओली निवासको समेत घटनास्थल मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अहिले त्यही अनुसन्धानलाई थप तिव्रता दिइएको हो । विभागले पत्राचारपछि अहिले यसको अनुसन्धान सीआईबीले अघि बढाएको छ ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
केपी ओलीलाई भर्चुअल रुपमा अदालत उपस्थित गराउने तयारी

केपी ओलीलाई भर्चुअल रुपमा अदालत उपस्थित गराउने तयारी
ओली र लेखकको रिहाइ माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश हुँदै

ओली र लेखकको रिहाइ माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश हुँदै
‘मुटुको चाल बढेकाले ओलीलाई अस्पतालमै राखियो’ 

‘मुटुको चाल बढेकाले ओलीलाई अस्पतालमै राखियो’ 
‘आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन’

‘आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन’
‘ओली–लेखक पक्राउ कानुनसम्मत छ, राजनीतिक मुद्दा नबनाऔं’

‘ओली–लेखक पक्राउ कानुनसम्मत छ, राजनीतिक मुद्दा नबनाऔं’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

