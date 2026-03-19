कोशी प्रदेश सभा बैठकमा ओली-लेखक रिहाइको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ भएको भन्दै रिहाइको माग गरेका छन्।
  • भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको सांसदहरूले दाबी गरेका छन्।
  • सांसदहरूले नयाँ सरकारले फरक विचार राख्ने नेताहरूप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साध्न थालेको भन्दै यसले देशमा अस्थिरता ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।

१५ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकको रिहाइको माग गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना दमन गरेको आरोपमा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखक शनिबार पक्राउ परेका थिए । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै रिहाइको माग गरेका हुन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको सांसदहरूको दाबी छ ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद डोल्मा तामाङ, सिर्जना राई, किशोरचन्द्र दुलाल,मीना श्रेष्ठ,गीतादेवी रेग्मी,खगेश्वरी पौडेल र होमबहादुर थापाले नयाँ सरकारले गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै धरपकड सुरु गर्नु गलत भएको भन्दै पक्राउ परेका नेताको रिहाइको माग गरे ।

नयाँ सरकारले फरक विचार राख्ने नेताहरूप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साध्न थालेको भन्दै सांसदहरूले यसले देशमा अस्थिरता ल्याउने चेतावनी दिए ।

बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले नेताहरूको गिरफ्तारी आपत्तिजनक भएको बताए ।

राजनीतिक इतिहासमा ठुला परिवर्तनपछि उठेका विषयलाई दलहरूले सावधानीपूर्वक हल गर्दै आएको इतिहास रहेको बताउँदै उनले धरपकड नगर्न आग्रह गरे ।

उनले भदौ २३ र २४ को घटना छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरेको बताए ।

केपी शर्मा ओली कोशी प्रदेश सभा बैठक रमेश लेखक
ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन गर्न सीआईबीले अघि बढायो प्रक्रिया

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

केपी ओलीलाई भर्चुअल रुपमा अदालत उपस्थित गराउने तयारी

ओली र लेखकको रिहाइ माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश हुँदै

‘मुटुको चाल बढेकाले ओलीलाई अस्पतालमै राखियो’ 

‘आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन’

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

