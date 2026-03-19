+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा लागुऔषध सेवन र कारोबार निरन्तर उकालो

‘ब्रुपिनर्फिन, डाइजिपाम लगायतका लागुपदार्थ भारतबाट भित्रिने देखिन्छ भने, गाँजाको खेती धनकुटामै हुने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८२ चैत १६ गते १४:०९

१६ चैत, धनकुटा । धनकुटा जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा लागुऔषध सेवन तथा कारोबार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको अवधिमा मुद्दा दर्ता संख्या, पक्राउ पर्ने व्यक्ति तथा बरामद हुने लागुऔषधको परिमाण निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लागुऔषध सम्बन्धी ५ मुद्दा दर्ता हुँदा ७ जना पक्राउ परेका थिए । सो वर्ष ६६० मिलिग्राम खैरो हेरोइन र १४५ एम्पुल डाइजेल्याब बरामद भएको थियो ।

यस्तै आव ०७८/७९ मा मुद्दा संख्या १० पुग्दा २० जना पक्राउ परेका थिए । सो अवधिमा २५० मिलिग्राम खैरो हेरोइन, २९ किलो ५ सय ग्राम गाँजासहित अन्य लागुऔषध पनि बरामद गरिएको थियो ।

अर्को आव ०७९/८० मा २१ मुद्दा दर्ता र ३६ जना पक्राउ परेका थिए । सो वर्ष ४५० मिलिग्राम खैरो हेरोइन, ४ किलो २९ ग्राम गाँजा, एक हजार ७२० ट्याब्लेट क्याप्सुल, ३ एम्पुल र ३ बोतल कोरेक्स बरामद गरिएको थियो ।

यस्तै आव ०८०/८१ मा २० वटा मुद्दा दर्ता हुँदा ३० जना पक्राउ परेका थिए । यस अवधिमा ३ ग्राम ५५० मिलिग्राम खैरो हेरोइन, २५ किलो ६५ ग्राम गाँजा र ४ हजार २८७ ट्याब्लेट क्याप्सुल बरामद गरिएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत आव ०८१/८२ मा ५७ मुद्दा दर्ता हुँदा ५८ जना पक्राउ परेका थिए । यस्तै २० ग्राम २२४ मिलिग्राम खैरो हेरोइन, ४१४ किलो २१० ग्राम गाँजा र ४ हजार ८५ ट्याब्लेट क्याप्सुल बरामद गरिएको थियो ।

चालु आव ०८२/८३ मा हालसम्म १५ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् भने ३१ जना पक्राउ परेका छन् । हालसम्म १५ ग्राम २६५ मिलिग्राम खैरो हेरोइन, ७ किलोग्राम गाँजा र २ हजार ८० ट्याब्लेट क्याप्सुल बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शरतकुमार थापा क्षेत्रीका अनुसार लागुऔषध नियन्त्रणका लागि कडाइ बढाइएपछि पक्राउ पर्ने र बरामद हुने परिमाणमा वृद्धि देखिएको हो ।

लागुऔषधमा निगरानी गर्न सादा पोसाकका प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायको सहकार्यमा काम अपरेसन चल्ने गरेको उनले बताए । यस्तै तेह्रथुम, संखुवासभा, पाँचथर र भोजपुर जिल्लासँग समन्वय गरी फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।

एसपी थापाका अनुसार लागुऔषध प्रयोगकर्ता तथा कारोबारी अधिकांश बेरोजगार, किशोर तथा युवा विद्यार्थी रहेको उनले बताए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अवैध लागु औषध धनकुटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनमोल केसी स्टारर ‘बाटुलो जून’ दशैंको फूलपातीमा आउने

रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश

कांग्रेस सांसदसँग पूर्णबहादुर खड्काले भने– संसद् भित्र तपाईँ, बाहिर हामी सँगसँगै छौँ

दीपक खरेल ‘इकोज अफ इटरनिटी’ एकल साँझमा गुञ्जिने

क्यामरन ग्रीनले बलिङ नगर्नुको कारणबारे क्रिकेट अस्ट्रेलियाको यस्तो जवाफ

अर्थ मन्त्रालयले एकसाथ गर्‍यो ३० उपसचिव सरुवा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित