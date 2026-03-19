प्रधानमन्त्री समक्ष सुहाङ– इलामको कृषि र पर्यटनलाई ध्यान दिए देशकै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १४:५०

१६ चैत, काठमाडौं । इलाम क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्वाङले इलामको कृषि र पर्यटनको सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष ब्रिफिङ गरेका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई बोलाएर आ–आफ्ना क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका थिए ।

सो क्रममा नेम्वाङले इलामको कृषि र पर्यटनलाई ध्यान दिन सकेको खण्डमा देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकिने बताए ।

‘इलामको कृषि र पर्यटनलाई ध्यान दिन सकियो भने देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेम्वाङले भनेका छन्, ‘बीउदेखि बजारसम्म सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।’

साथै, उनले पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधि लगायतका समस्याबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।

सांसद नेम्वाङका अनुसार, दमक–चिसापानी सडकखण्डको ठेक्का विवादबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । अदालतबाट मेलमिलापका लागि पठाएको जानकारी गराउँदै तुरुन्तै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक भएको उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराए । बेलासे सडकखण्डको अवस्थाबारे पनि उनले जानकारी गराएका छन् ।

यसअघि विपद्को बेलामा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको स्मरण गराउँदै सांसद नेम्वाङले हालको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

शक्तिशाली बनाइँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय

कोशीका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, गएनन् हर्क

कोशीका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीले लिए क्षेत्रगत समस्याको ब्रिफिङ

सांसदहरूसँग छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री शाह

प्रधानमन्त्री बालेन सिंहदरबारमा, मन्त्रीहरूसँग छलफलमा

बालेनको प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकारमा असीम शाह नियुक्त

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

