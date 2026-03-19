प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ज्ञानेन्द्र शाहीको ९ बुँदे माग

राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष ९ बुँदे माग राखेका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १६:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष कर्णाली प्रदेशका लागि ९ बुँदे माग राखेका छन्।
  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले कर्णालीको दीगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक सहयोग दिने आश्वासन दिएका छन्।
  • कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सबै सांसदहरू उक्त भेटमा उपस्थित थिए।

१६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)समक्ष ९ बुँदे माग राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा परामर्श लिइरहेका छन् । यसक्रममा शाहीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कर्णाली प्रदेशको विकास, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय उठाएका हुन् । त्यसक्रममा उनले रोजगारी सिर्जना र स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग लगायतका ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले कर्णालीको दीगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सहयोग प्रदान गर्ने आश्वासन दिए ।

उक्त भेटमा कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सबै सांसदहरू उपस्थित थिए ।


विधिको शासनका लागि सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

राप्रपा संसदीय दलको नेता ज्ञानेन्द्र शाही, प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली

ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च साढे २० लाख

राप्रपाको पहिलो जित, जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाही विजयी

जुम्लामा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही १४ सय ५८ मतले अगाडि

जुम्लामा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही ११३० मतले अगाडि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories

