संसद्‌मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १६:२३

  • राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा संख्या नभइ भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
  • शाहीले भने, 'संसद्मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ' र संख्या केवल सत्ता टिकाइराख्न काम लाग्ने बताए।
  • उनले राप्रपा वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको दल भएको उल्लेख गरे।

२७ चैत, काठमाडौं । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा संख्या नभइ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले संख्या केवल सत्ता टिकाराख्न मात्रै काम लाग्ने जिकिर गरे ।

‘संसद्‌मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संख्या त केवल सत्ता टिकाइराख्न र सत्ताको गोटी भइराख्न काम लाग्छ,’ उनले भने ।

राप्रपा वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढेको जिकिर गरे ।

‘राप्रपा वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्र्द वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा विश्वास गर्ने सम्वर्द्धनवादी दल हो,’ शाहीले भनेका छन् ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित