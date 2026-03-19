सरकारले भन्यो : भदौ २४ गतेको घटनाका धेरै पक्राउ परिसकेका छन्

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कानुनसम्मत भएको बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कानुनसम्मत भएको बताएको छ।
  • सरकारका प्रवक्ता सस्मीत पोखरेलले भदौ २४ गतेको घटनामा धेरै पक्राउ परिसकेको र मुद्दा चलिसकेको बताएका छन्।
  • २३ गतेको घटनामा कोही पनि पक्राउ नपरेको र प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कानुनसम्मत भएको बताएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मीत पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘भदौ २४ गतेको घटनाको कुरा आइरहेको छ । यस दिनको घटनाको धेरै पक्राउ परिसकेको अवस्था छ । धेरैलाई मुद्दा चलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘२३ गतेको घटनाको कोही पनि पक्राउ परेका थिएनन् । हामीले प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गरेका हौं । राज्यका निकाय र अंगले गर्ने कामहरू कानुनसम्मत हुन्छन् हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं ।’

बेटिङ एप र वेबसाइटको बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु

सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो शासकीय सुधारका सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

सुकुम्वासी, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन यस्ता छन् सरकारको कार्ययोजना

सरकारको कार्यसूची– सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने

सरकारको कदमविरुद्ध सडकमा एमाले

सरकारको कार्यसूची- पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

