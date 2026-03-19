+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकारलाई सबैभन्दा बढी सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते ११:४५

२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा सरकारले माग गरेको सुझावमा सबैभन्दा बढी सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानमा प्राप्त भएको छ ।

शनिबार साँझदेखि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । आइतबार विहान ११:१०  बजेसम्म प्राप्त सुझावहरूमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानसँग जोडिएका ९०६ सुझाव छन् । हालसम्म कूल प्राप्त सुझावहरुको संख्या ४ हजार ८५२ छ । त्यसमध्ये एक हजार ६४३ बजेट र दुई हजार ३३१ नीति सम्बन्धी छ ।

सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नागरिकका सुझाव समेट्नका लागि १३ फरक-फरक क्षेत्रमा सुझाव मागिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रपछि  अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी सुझावहरु ८८१ प्राप्त भएको छ । तेस्रो स्थानमा प्राप्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासक सम्बन्धी ८५४ वटा सुझावहरु सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।

अन्तर सरकारी समन्वय सम्बन्धमा ७९९, वन र वातावरणका सम्बन्धमा २६०, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ११३, भूमि प्रशासनमा ९९, सामाजिक सुरक्षामा ११३, नागरिक सेवामा १८४, सुशासनमा १५२, कानुन तथा न्यायमा १०६, कर्मचारी प्रशासनमा १८५ र अन्यमा २०० सुझाव सरकारलाई हालसम्म प्राप्त भएको छ ।

संसदको बजेट अधिवेशन भोलि (सोमबार) बाट सुरु हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

पोर्टलका माध्यमबाट देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ, नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका कार्यका लागि आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ ।

सरकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘दुईतिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’

‘दुईतिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’
‘प्रधानमन्त्रीले देशलाई दुर्घटनातिर लैजाँदै हुनुहुन्छ’

‘प्रधानमन्त्रीले देशलाई दुर्घटनातिर लैजाँदै हुनुहुन्छ’
खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत पुगे आठ विद्यार्थी संगठन

खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत पुगे आठ विद्यार्थी संगठन
‘कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको’

‘कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको’
सरकारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको आधार मुद्दा फर्स्योट दर

सरकारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको आधार मुद्दा फर्स्योट दर
‘न्यायालय अब अगाडि जाँदैन, न्याय एउटा घेराभित्र संकुचित हुन्छ’

‘न्यायालय अब अगाडि जाँदैन, न्याय एउटा घेराभित्र संकुचित हुन्छ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित