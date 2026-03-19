भारतले थप १५ दिन दियो चौबिसै घण्टा विद्युत् निर्यात अनुमति

१५ दिनपछि १६ घण्टा दिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अप्रिल १ देखि १५ सम्म चौबिसै घण्टा ६०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ।
  • अप्रिल १६ देखि ३० सम्म भारतले बिहान २ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था लागु हुने भएको छ।
  • नेपालले हिउँदमा आन्तरिक माग धान्न भारतबाट बर्सेनि विद्युत् आयात गर्दै आएको छ र अप्रिलसम्म चौबिसै घण्टा विद्युत् पाउनेछ।

१६ चैत, काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले थप १५ दिनका लागि चौबिसै घण्टा नेपालमा विद्युत निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । यसअघि मार्च ३१ सम्म चौबिसै घण्टा ६०० मेगावाट विद्युत निर्यातको अनुमति दिएको प्राधिकरणले अब थप १ अप्रिलदेखि १५ सम्म चौबिसै घण्टा निर्यातको अनुमति दिएको हो ।

त्यसपछि लागु रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अप्रिल १६ देखि ३० सम्मका दैनिक १६ घण्टा विद्युत् निर्यात अनुमति दिने भएको हो । यस अवधिमा बिहान २ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै भारतले नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्नेछ भने बेलुका ६ बजेदेखि बिहान २ बजेसम्म बन्द रहनेछ । त्यसपछि १ जुलाईदेखि ३१ अगस्टसम्म चौबिसै घण्टा ६०० मेगावाट विद्युत दिनेछ ।

१ मे देखि ३० जुनसम्म समेत दैनिक १६ घण्टा नै विद्युत दिनेछ । तर सो अवधिमा बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म विद्युत् दिनेछ । बेलुका ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म भने बन्द रहनेछ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय पावर एक्स्चेन्जमार्फत मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको हो ।

यसअघि अप्रिलपछि आपूर्ति सम्बन्धी निर्णय मार्चमै पुनरावलोकन गरिने उल्लेख थियो । सोही अनुसार अब आंशिक रूपमा समय घटाउँदै आपूर्ति तालिका सार्वजनिक गरिएको हो ।

हिउँदमा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटेर बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न नेपालले बर्सेनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ ।

यति बिजुली आउँदा अप्रिलसम्म चौबीसै घण्टा आउने तथा त्यसपछि १६ घण्टा आयात गर्न पाउँदा नेपालको माग पूरा गर्न सकिने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले बताए ।

 

कार्यस्थलमा अधिकतम ताप स्तर मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको अनुरोध

कार्यस्थलमा अधिकतम ताप स्तर मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको अनुरोध
महिला उद्यम प्रवर्द्धनमा मिडियाको भूमिका विषयमा छलफल

महिला उद्यम प्रवर्द्धनमा मिडियाको भूमिका विषयमा छलफल
एमाले लुम्बिनी सांसद शर्माविरुद्ध ३ दिन म्याद थप

एमाले लुम्बिनी सांसद शर्माविरुद्ध ३ दिन म्याद थप
नेविसंघ अल्मुनाइ गठन गर्न बनाइयो अध्ययन समिति

नेविसंघ अल्मुनाइ गठन गर्न बनाइयो अध्ययन समिति
मुग्लिन-नागढुंगा सडक ३ दिन रातिको समयमा बन्द

मुग्लिन-नागढुंगा सडक ३ दिन रातिको समयमा बन्द
५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने

५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

