ओली पक्राउको विरोधमा सिरहामा मसाल जुलुस

- नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा मसाल जुलुसका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच धकेलाधकेल भएको छ।
- प्रदर्शनकारीले बोकेको मसाल प्रहरीले खोसेपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले \'प्रहरी दमन बन्द गर, गृहमन्त्री मुर्दावाद\' लगायतका नारा लगाएका थिए।
- इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक सुदन केसीले केहीबेर तनाव भए पनि थप बल प्रयोग नगरी स्थिति नियन्त्रणमा आएको जानकारी दिए।
१६ चैत, सिरहा । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले मसाल जुलुस निकालेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग राखेर गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच धकेलाधकेल भएको छ।
प्रदर्शनकारीले बोकेको मसाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि स्थिति एकाएक तनावग्रस्त बनेको थियो । प्रदर्शनकारीले विरोध जनाउँदै नाराबाजी जारी राखेपछि प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको हो ।
प्रहरीले मसाल खोसेपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले “प्रहरी दमन बन्द गर, गृहमन्त्री मुर्दावाद,गृहमन्त्री राजीनामा दे, बालेन सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएका थिए ।
प्रहरीले जुलुसलाई आधा बाटोमै रोक्दै मसाल खोस्न प्रयास गरेपछि दुवै पक्षबीच सामान्य झडप भएको हो । केहीबेरसम्म तनावपूर्ण अवस्था रहे पनि थप बल प्रयोग नगरी स्थिति नियन्त्रणमा ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक सुदन केसीले जानकारी दिए ।
