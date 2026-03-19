ओली पक्राउको विरोधमा सिरहामा मसाल जुलुस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १९:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा मसाल जुलुसका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच धकेलाधकेल भएको छ।
  • प्रदर्शनकारीले बोकेको मसाल प्रहरीले खोसेपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले \'प्रहरी दमन बन्द गर, गृहमन्त्री मुर्दावाद\' लगायतका नारा लगाएका थिए।
  • इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक सुदन केसीले केहीबेर तनाव भए पनि थप बल प्रयोग नगरी स्थिति नियन्त्रणमा आएको जानकारी दिए।

१६ चैत, सिरहा । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले मसाल जुलुस निकालेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग राखेर गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच धकेलाधकेल भएको छ।

प्रदर्शनकारीले बोकेको मसाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि स्थिति एकाएक तनावग्रस्त बनेको थियो । प्रदर्शनकारीले विरोध जनाउँदै नाराबाजी जारी राखेपछि प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको हो ।

प्रहरीले मसाल खोसेपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले “प्रहरी दमन बन्द गर, गृहमन्त्री मुर्दावाद,गृहमन्त्री राजीनामा दे, बालेन सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएका थिए ।

प्रहरीले जुलुसलाई आधा बाटोमै रोक्दै मसाल खोस्न प्रयास गरेपछि दुवै पक्षबीच सामान्य झडप भएको हो । केहीबेरसम्म तनावपूर्ण अवस्था रहे पनि थप बल प्रयोग नगरी स्थिति नियन्त्रणमा ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक सुदन केसीले जानकारी दिए ।

मसाल जुलुस
दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

