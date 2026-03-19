सांसद कार्कीको प्रस्ताव– भूमि र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ‘पाइलट प्रोजेक्ट’

१६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले भूमि र सुकुम्बासीसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा काम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कार्कीले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘भूमि र सुकुम्बासीसँग जोडिएका समस्या देशभर छन् तर मोरङ ३ धेरै जटिल र विशेष छ,’ कार्कीले भने, ‘यसैले मोरङ ३ लाई भूमि र सुकुम्बासीसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा काम गरौँ । त्यो सिकाइ देशभर फैलाउँ ।’
