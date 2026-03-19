मधेश प्रदेशमा गृहमन्त्रीको एक्सन : डोजरले खाली गराए जनकपुरको फुटपाथ

फुटपाथ व्यवसायीहरूले भने आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते २१:१२

१६ चैत, जनकपुरधाम । जनकपुरधामको शिवचोकस्थित गंगासगारको पश्चिमतर्फ रहेको फुटपाथ बजार डोजर लगाएर खाली गराइएको छ । मधेशका गृहमन्त्री फकिरा महतोले आफै नेतृत्व गरी दुई दिन लगाएर फुटपाथ बजार खाली गराएका हुन् ।

फुटपाथमा वर्षौँदेखि अस्थायी संरचना राखेर बजार लगाउने गरिएको थियो । त्यसले  गंगासागरको पश्चिमतर्फको भागको सौन्दर्यीकरण समेत छोपेको थियो ।

गृहमन्त्री महतोले आफै अगुवाइ गरी नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको सहयोग लिएर डोजरले फुटपाथ खाली गराएका छन् । आइतबारदेखि केही मात्रै भत्काएपछि बाँकीले सोमबार बिहान ११ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिइएको थियो । तर, अटेर गरेपछि सोमबार पुनः डोजर चलाइएको छ ।

फुटपाथ व्यवसायीहरूले भने आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै उनीहरूले आफ्नो मात्र नभई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ठूला भवन र होटेलमा पनि डोजर चलाउन चुनौती दिएका छन् ।

जनकपुरधाम मधेश प्रदेश
जनकपुरधाममा चैती छठको रमझम (तस्वीरहरू)

जनकपुरमा 'कांग्रेस-२.०' को ट्रेलर

जनकपुरधाममा हुने कांग्रेसको 'प्रतिज्ञा सभा'को तयारी पूरा

रवि-बालेन सँगै देखिँदा उत्साहित जनकपुर (तस्वीरहरू)

सिंगारियो जानकी मन्दिर, रातभर हुनेछ वैवाहिक कार्यक्रम (तस्वीरहरू)

विवाह पञ्चमीको पहिलो दिन राम-लक्ष्मणलाई गराइयो नगरदर्शन (तस्वीरहरू)

Advertisment

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
