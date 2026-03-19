‘प्राइस सिलिङ’ लागु गर्ने देशलाई तेल नबेच्ने रुसको चेतावनी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १३:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसी उपविदेशमन्त्री एन्द्रेई रुदेन्कोले रुसी तेलमा 'प्राइस सिलिङ' कायम राख्ने देशहरूलाई रुसले तेल आपूर्ति नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
  • रुदेन्कोले जापानको मूल्य सीमालाई 'बजार विरोधी र आपूर्ति शृङ्खला ध्वस्त पार्ने उत्तेजक कदम' भनेका छन्।
  • रुसले आधिकारिक अपील गरेमा मात्र सम्बन्ध र आर्थिक स्वार्थ हेरेर तेल आपूर्ति गर्ने बताएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । रुसी उपविदेशमन्त्री एन्द्रेई रुदेन्कोले रुसी तेलमा ‘प्राइस सिलिङ’ (मूल्यको सीमा) कायम राख्ने देशहरूलाई रुसले कुनै पनि हालतमा तेल आपूर्ति नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

‘इजभेस्टिया’ पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा रुदेन्कोले जापान सरकारले रुसी तेलमा लगाएको मूल्य सीमालाई ‘बजार विरोधी र आपूर्ति शृङ्खला ध्वस्त पार्ने उत्तेजक कदम’ को संज्ञा दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘अहिले ऊर्जा बजार निकै अस्थिर छ, अभाव र मूल्य वृद्धि बढ्दो छ, यस्तो अवस्थामा रुसले आफ्नो राष्ट्रिय आर्थिक हितको रक्षाका लागि यस्ता उक्साहटपूर्ण कदमलाई समर्थन गर्नेहरूलाई तेल बेच्ने छैन।’

उपविदेशमन्त्री रुदेन्कोका अनुसार जापान र अन्य पश्चिमा देशहरूले लगाएको यो प्रतिबन्धले विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामा थप चुनौती थपेको छ।

यदि कुनै देशले तेल आपूर्तिका लागि आधिकारिक रूपमा अपील गरेमा रुसले ती देशहरूसँगको सम्बन्धको अवस्था र आफ्नो आर्थिक स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्र विचार गर्ने बताइएको छ।

हाल पश्चिम एसियाको युद्ध र हर्मुज जलसन्धि बन्द भएका कारण विश्वभर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २ युरो नाघ्ने खतरा बढिरहेका बेला रुसको यो चेतावनीले विश्व अर्थतन्त्रमा थप हलचल पैदा गरेको छ।

कांग्रेस संस्थापन इतरको भेलामा सहभागी भए यी निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य

कांग्रेस संस्थापन इतरको भेलामा सहभागी भए यी निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीको एकता अपरिहार्यछ : राजेन्द्र मल्ल

निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीको एकता अपरिहार्यछ : राजेन्द्र मल्ल
बालेनलाई स्मरण गाराउँदै स्ववियु अध्यक्षले राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा

बालेनलाई स्मरण गाराउँदै स्ववियु अध्यक्षले राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा
१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी (तस्वीरहरू)

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी (तस्वीरहरू)
‘युरोभिजन एसिया २०२६’ घोषणा : हिमालय टिभीले नेपालबाट अडिसन गर्ने

‘युरोभिजन एसिया २०२६’ घोषणा : हिमालय टिभीले नेपालबाट अडिसन गर्ने
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ९ जना पक्राउ   

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ९ जना पक्राउ   

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

