नोटबन्दी गर्दैनौं ः अर्थमन्त्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १४:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा नोटबन्दी नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
  • वाग्लेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नोटबन्दी उपयुक्त विकल्प नभएको बताएका छन्।
  • भारतले २०७३ कात्तिक २३ गते गरेको नोटबन्दीले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याएको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले निष्कर्ष निकालेको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा नोटबन्दी नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने आवाज सतहमा आएपछि मन्त्री वाग्लेले त्यो उपयुक्त विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।

केही नीति निर्माण तहका अधिकारीले पनि नोटबन्दीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्पको रुपमा सुझाउने गरेका थिए । तर, जेनजी आन्दालेनपछि करिब दुई तिहाइको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उप–सभापति समेत रहेका वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री वाग्लले समाजिक सञ्जाल एक्समा नोटबन्दी गर्न सुझाउनेलाई आफूले त्यसो नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । नोटबन्दीको सन्दर्भ पहिलेदेखि नै उठे पनि विगतका सरकार समेत सकारात्मक देखिएका थिएनन् ।

नोटबन्दी गर्न सुझाउने अधिकारीहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसअघि वि.सं. २०७३ कात्तिक २३ गते भारतले कालो धन बाहिर ल्याउने भन्दै नोटबन्दी गरेको थियो । तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुर्‍याएको तर्क हुने गरेको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले ठूला भारुका नोटमा लगाइएको प्रतिबन्ध असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भारतमा नोटबन्दी गर्दा त्यसको फाइदाभन्दा पनि उल्टै खर्च बढी लागेको थियो । भारत बाहेक कतार, म्यानमार सरकारले पनि यसअघि नोटबन्दी गरेका थिए ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्तिले समेत नोटबन्दी गरेर गैरकानुनी आम्दानी तथा लुकाइएको पैसा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउने गरेका थिए । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर कति पैसा छ भन्ने यकिन छैन । पछिल्ला केही वर्षयता विद्युतीय कारोबारको विस्तारसँगै नगद सर्कुलेसन निरन्तर रुपमा घट्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरले १० वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने   

सीमा गस्ती कडाइबारे गृहमन्त्रीले गरे एपीएफका आईजीपीसँग छलफल

संखुवासभामा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ

ढल्केवरको एक होटलमा पोखराकी युवती मृत फेला

ट्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

