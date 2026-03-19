सम्पत्ति शुद्धीकरण : अध्यागमनको कालोसूचीमा व्यवसायी दीपक भट्ट

१७ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अघि बढेसँगै अध्यागमन विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर उनको पासपोर्ट रोक्का राख्न अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ । उनीबारे कस्तो अनुसन्धान चलिरहेको हो भन्नेबारेमा सरकारी निकायले केही पनि बताएका छैनन् ।
