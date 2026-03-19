विश्वभरका हलमा फर्किदैं दर्शक, अब रमाइलो दिने फिल्म बनाउनूस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
फिल्म ‘प्रोजेक्ट हेल मेरी’ले सप्ताहन्त घरेलु बक्स अफिस (उत्तर अमेरिका) मा ८० मिलियन डलरभन्दा बढी कमाउँदै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ । यो उपलब्धि सन् २०२३ मा ‘ओपेनहाइमर’पछि कुनै पनि (न फ्रेन्चाइज, न सिक्वेल) फिल्मको सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ हो ।
हलहरू घट्दै गएका छन् भन्ने चिन्ताबीच पनि दर्शकले आफू नजिकको हल कहाँ छ भन्ने बिर्सेका छैनन् भन्ने यो सफलताले देखाएको छ । उनीहरूलाई मन पर्ने फिल्म पाइएपछि हलसम्म पुग्न अझै उत्साह छ । सन् २०२३ मा स्थापना भएको अमेजन एमजीएम स्टुडियोका लागि पनि यो पहिलो ठूलो थिएटर सफलताका रूपमा देखिएको छ ।
यो सफलता एउटा मात्रै उदाहरण होइन । सन् २०२६ मा समग्र घरेलु बक्स अफिस अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । ‘अवतारः फायर एन्ड एश’, ‘द हाउसमेड’, ‘स्क्रिम ७’ र ‘वुथरिङ हाइट्स’जस्ता फिल्मले यो वृद्धि सम्भव बनाएका छन् ।
यसरी बजार पुनः चलायमान हुनुको एउटा कारण के हुन सक्छ भने अहिलेका फिल्महरू फेरि रमाइलो लाग्न थालेका छन् ।
समयसँगै युग बदलिन्छ, माहोल पनि फेरिन्छ । सन् १९६९ मा कम बजेटको काउन्टरकल्चर रोड फिल्म ‘इजी राइडर’ बक्स अफिसमा चौथो ठूलो हिट बनेको थियो । त्यसलाई तेस्रो स्थानमा पछाडि पार्ने फिल्म पनि कम बजेटकै, एक्स–रेटेड ‘मिडनाइट काउब्वाय’ थियो । यसको ठीक उल्टो, ठूलो बजेट र स्टारले भरिएको म्युजिकल फिल्म ‘पेन्ट योर वागन’ भने असफल भयो । त्यसले एउटा युगको अन्त्य संकेत गर्यो, म्युजिकल फिल्म लगभग समाप्त भए र सिनेमाको नयाँ दशक, १९७० को सुरुवात एक वर्ष अघि नै भयो ।
त्यसपछि पनि फिल्म उद्योगले विभिन्न चरण देख्यो । सन् १९८० को दशकमा ब्लकबस्टर फिल्मको प्रभुत्व रह्यो भने सन् १९९० को दशकमा सनडान्स पुस्ताले अलग पहिचान बनायो । तर, पछिल्लो समयको चरण भने फरक ढंगले अघि बढ्यो । सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पको निर्वाचनपछि सुरु भएको र सन् २०२० पछि अझ तीव्र बनेको यो चरणमा हलिउडमा राजनीतिक र सामाजिक सन्देशलाई नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको देखियो ।
यौनता, इरोटिक थ्रिलर र हल्का हाँसो ल्याउने फिल्महरू विस्तारै ओझेलमा परे । रोमान्टिक कमेडीहरू त झन् लगभग हराएजस्तै भए । सन् २०१२ देखि २०१६ बीच वार्षिक रूपमा ५ मिलियन डलरभन्दा माथिको बजेट भएका करिब ६७ वटा कमेडी फिल्म रिलिज हुन्थे । तर सन् २०१७ देखि २०२३ (कोभिडको वर्ष २०२० बाहेक) सम्म यो संख्या झण्डै एक तिहाइले घटेर औसत ४५ मा झर्यो ।
त्यो समय यस्तो थियो, जहाँ ‘नोमाडल्याण्ड’ जस्तो फिल्म बनाउने र २०२१ मा उत्कृष्ट फिल्मको अस्कर जित्ने सम्भावना थियो । तर ‘ब्राइड्समेड्स’जस्तो खुला र मज्जाले हँसाउने शैलीका फिल्मलाई अघि बढाउनु भने अचानक असम्भवजस्तै देखिन थाल्यो ।
लोकप्रिय मनोरञ्जनका ‘डायोनिसियन’ तत्वहरू- बेपरवाह शैली, यौनको विषयमा खुलापन र उदार, कहिलेकाहीँ अलि कडा किसिमको हाँसो, विस्तारै किनारामा परे । उद्योगले विगतका गल्ती सच्याउने र वर्तमानका समस्या सामना गर्ने प्रयास गर्दै जाँदा यस्ता पक्ष पछाडि धकेलिए । सिर्जनात्मक प्रक्रियामा के भन्न मिल्छ, के मिल्दैन भन्ने डर र एक प्रकारको आत्मसंयम हावी भएको देखिन्थ्यो । फिल्म बन्ने विषयदेखि त्यसको सफलताको मापनसम्ममा सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षको प्रभाव धेरै देखिन थाल्यो ।
तर एउटा कुरा भने पछि पर्यो, दर्शक हलसम्म कत्तिको पुगिरहेका छन् भन्ने ।
कतिपयले त्यो समयमा विशेषगरी कमेडी फिल्म घट्नुको कारण ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नचल्ने’ भन्ने तर्क दिन्छन् । तर कमेडीको विश्वव्यापी आकर्षण सन् २०१७ मा अचानक घटेको थिएन । परिवर्तन त हलिउडको रुचिमा आएको थियो ।
अब त्यो चरण अन्त्यतिर पुगेजस्तो देखिन्छ ।
हलिउडले बक्स अफिसको तथ्यांकलाई निकै महत्व दिन्छ, र पछिल्ला तथ्यांकले उद्योगका लागि दुई वटा बाटो देखाइरहेका छन् । एउटा, सन्देशप्रधान र प्रतिष्ठित फिल्महरू, जसले हालैका अस्करमा प्रभुत्व जमाए । यस वर्षको उत्कृष्ट फिल्म ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ त्यसको उदाहरण हो, यद्यपि त्यसमा पनि केही मनोरञ्जनात्मक तत्व थिए ।
अर्को बाटो भने दर्शकलाई सिधै मनोरञ्जन दिने फिल्मको हो । ‘प्रोजेक्ट हेल मेरी’ र ‘द हाउसमेड’जस्ता ठूला मनोरञ्जनात्मक फिल्महरू, साथै ‘वेपन्स’ र ‘सिनर्स’जस्ता हल्का, रोचक कथावाचन भएका फिल्महरू यसको उदाहरण हुन् । ‘सिनर्स’मा केही राजनीतिक सन्दर्भ भए पनि त्यसलाई संगीत र भ्याम्पायरको रमाइलोका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
यदि रमाइलो केन्द्रित यो नयाँ चरणको कुनै प्रतिनिधि पात्र छ भने, त्यो अभिनेत्री सिड्नी स्विनी हुन् । उनले ‘एनीवन बट यू’ मार्फत रोमान्टिक कमेडी र ‘द हाउसमेड’मार्फत इरोटिक थ्रिलरलाई फेरि चर्चामा ल्याइन् । यी दुवै शैली दशकअघि फिल्म उद्योगमा लगभग हराइसकेका मानिन्थे ।
हलिउडको आधार नै मनोरञ्जन हो । मनोरञ्जनात्मक फिल्म सफल हुनुको एउटा ठूलो कारण भनेको ती फिल्मले दर्शकलाई अहिलेको समयसँग जोड्ने तर पुराना महान फिल्मकार बिली वाइल्डर वा फ्र्यांक क्याप्रालाई पनि चिनिन सक्ने किसिमको अनुभव दिनु हो । यस्ता फिल्महरू एउटा विश्वासबाट जन्मिन्छन्- फिल्म आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छन्, केवल समाजलाई प्रभावित गर्ने माध्यम मात्र होइनन् ।
प्रश्न यो होइन कि हलिउडले गम्भीर वा सामाजिक सन्देश भएका फिल्म बनाउनुपर्छ कि पर्दैन । अवश्य बनाउनु पर्छ, र बनाइनेछ पनि । तर ‘प्रोजेक्ट हेल मेरी’ र हालका अन्य सफल फिल्महरूले के देखाएका छन् भने, अहिलेको नयाँ चरणमा दर्शक फेरि रमाइलो खोजिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
द न्युयोर्क टाइम्सबाट ।
लेखक राय प्राइस अन्तर्राष्ट्रिय आर्ट मेसिन नामक मनोरञ्जन स्टुडियोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनले यसअघि अमेजन स्टुडियोका प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4