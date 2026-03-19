+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४ वर्षपछि ‘द साइलेन्ट इको’ पुन चर्चामा, ब्राउजरमा नि:शुल्क हेर्नुहोस् यो सर्ट फिल्म

0Comments
Shares
सुदीप श्रेष्ठ सुदीप श्रेष्ठ
२०८३ वैशाख २७ गते १७:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२१ मा मुस्ताङको उच्च हिमाली भेगमा खिचिएको नेपाली सर्ट फिल्म ‘द साइलेन्ट इको’ को मुख्य गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
  • ‘द साइलेन्ट इको’ फिल्ममा चार बालबालिकाको कथा छ, जसलाई भारतीय निर्देशक सुमन सेनले निर्देशन गरेका हुन् र गीत सौरभ राईले लेखेका हुन्।
  • नाउनेस एसियाले सन् २०२६ फेब्रुअरी २१ मा यो फिल्म निःशुल्क सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा पुनः सुरु भएको छ।

ओ ओ ओ ओ, ओओओओ, ओओओ, ओओओओ

लौ सुन सुन, सुन सुन सुन, लौ सुन सुन है, लै लै

लौ सुन सुन, सुन सुन सुन, लौ सुन सुन है

के नै छ यो पहाडमा, दु:ख बाहेक झन्

एक दिन छोडी जानुछ रुवाउँदै सबको मन

सबैलाई विदा दिँदै रुवाउँदै सबको मन

साथीभाइ आँसु झार्छन्, रुवाउँदै सबको मन

४ वर्षअघि रिलिज भएको सर्ट फिल्म ‘द साइलेन्ट इको’ को यो गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सन् २०२१ मा मुस्ताङको उच्च हिमाली भेगमा खिचिएको यो फिल्मको गीतले यतिबेला इन्स्टाग्राम र फेसबुकका रिलहरूमा कब्जा जमाएको छ ।

सन् २०२१ मा अप्पर मुस्ताङमा छायांकन गरिएको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा पुरस्कार जितेको नेपाली सर्ट फिल्म ‘द साइलेन्ट इको’ को मुख्य गीत यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ’ट्रेन्डिङ’ बनेको छ । विशेषगरी भारत र नेपालका कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले यो गीत र फिल्मको प्रशंसा गर्दै कन्टेन्ट बनाएपछि यसको चर्चा चुलिएको हो ।

मुस्ताङको फाँटमा अलपत्र छाडिएको पुरानो बसभित्र बसेर ब्याण्डको सपना देख्ने चार बालबालिकाको कथा बोकेको यस फिल्मलाई भारतीय लेखक तथा निर्देशक सुमन सेनले निर्देशन गरेका हुन् ।

फिल्ममा कुन्साङ गुरुङ, टासी वाङडु गुरुङ, पेमा वाङ्ग्याल गुरुङ र छिरिङ धुन्डुप गुरुङको मुख्य अभिनय रहेको छ । नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रको दु:खलाई अभिव्यक्त गर्ने गीतका शब्दहरू सौरभ राईले लेखेका हुन् ।

गीतको ड्रम कभर, किबोर्ड कभर र भोइस कभर तयार गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, जसलाई दर्शकले पनि निकै रुचाएका छन् । इन्स्टाग्राम र फेसबुक रिलहरूमा हजारौँ प्रयोगकर्ताले यो गीतमा भिडियो बनाइरहेका छन् ।

ब्राउजरमा हेर्नुहोस् यो सर्ट फिल्म

नाउनेस एसियाले सन् २०२६ फेब्रुअरी २१ मा यो फिल्मलाई निःशुल्क हेर्नका लागि सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा पुनः सुरु भएको हो । नेपाली भाषामा बनेको यो चलचित्र अंग्रेजी सबटाइटलमा उपलब्ध छ । यस फिल्ममा नेपालका स्थापित निर्माता रामकृष्ण पोखरेल र भारतका निर्देशक सेन सहित फ्रान्स र बंगलादेशका अन्य निर्माताको संयुक्त लगानी रहेको छ ।

‘द साइलेन्ट इको’ फिल्म हिमाल
लेखक
सुदीप श्रेष्ठ

श्रेष्ठ अनलाइनखबरका इलाम संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फ्लाई नेपा ट्राभल्सलाई ‘बेस्ट इन ट्राभल मार्केटिङ’ अवार्ड

फ्लाई नेपा ट्राभल्सलाई ‘बेस्ट इन ट्राभल मार्केटिङ’ अवार्ड
अदालतको आदेशपछि पनि डोजर चल्नु गलतः रवि लामिछाने

अदालतको आदेशपछि पनि डोजर चल्नु गलतः रवि लामिछाने
सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस   

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस   
एसईई नतिजामा सरकारको छलाङ : एक महिनामै नतिजा

एसईई नतिजामा सरकारको छलाङ : एक महिनामै नतिजा
‘नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नू’

‘नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नू’
साउन्ड सिस्टमको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु

साउन्ड सिस्टमको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित