फ्लाई नेपा ट्राभल्सलाई ‘बेस्ट इन ट्राभल मार्केटिङ’ अवार्ड

फ्लाई नेपा ट्राभल एन्ड टुर्सले प्रतिष्ठित 'विङ्स अन्डर फोर्टी' अवार्डअन्तर्गत 'बेस्ट इन ट्राभल मार्केटिङ' सम्मान प्राप्त गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फ्लाई नेपा ट्राभल एन्ड टुर्सले 'विङ्स अन्डर फोर्टी' अवार्डअन्तर्गत 'बेस्ट इन ट्राभल मार्केटिङ' सम्मान प्राप्त गरेको छ।
  • कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विनोद अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै सम्मान प्रदान गरिएको हो।
  • अवार्ड ग्रहणपछि अधिकारीले 'नेपालको पर्यटनलाई विश्वबजारमा अझ सशक्त रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आउँदा दनमा थप प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता' व्यक्त गर्नुभयो।

२७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै आएको फ्लाई नेपा ट्राभल एन्ड टुर्सले प्रतिष्ठित ‘विङ्स अन्डर फोर्टी’ अवार्डअन्तर्गत ‘बेस्ट इन ट्राभल मार्केटिङ’ सम्मान प्राप्त गरेको छ ।

कम्पनीका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक विनोद अधिकारीको नेतृत्वमा यसले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।

काठमाडौंस्थित होटेल लो मुस्ताङमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अवार्ड वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रमको आयोजना ग्लोबल एक्रिडेसन काउन्सिलले गरेको थियो । सहआयोजकका रूपमा यात्रा म्यागजिन थियो ।

कार्यक्रममा पर्यटन, आतिथ्यता तथा ट्राभल क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका ४० वर्षमुनिका युवा उद्यमीलाई विभिन्न विधामा सम्मान गरिएको थियो ।

फ्लाई नेपाले आधुनिक डिजिटल मार्केटिङ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन उपकरण र सिर्जनात्मक अभियानमार्फत नेपाललाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रभावकारी रूपमा चिनाउन सफल भएको भन्दै कम्पनीलाई ‘बेस्ट इन ट्राभल मार्केटिङ’ अवार्ड प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

अवार्ड ग्रहणपछि प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले युवा उद्यमशीलता र पर्यटन क्षेत्रको नवप्रवर्द्धनलाई सम्मान गरिएकामा आयोजकप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले नेपालको पर्यटनलाई विश्वबजारमा अझ सशक्त रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आउँदा दनमा थप प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र नयाँ सोचमार्फत काम गर्दै आएको फ्लाई नेपा ट्राभल्स एन्ड टुर्स नेपाली पर्यटन उद्योगको उदीयमान तथा प्रेरणादायी ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै गएको कम्पनीको दाबी छ ।

अदालतको आदेशपछि पनि डोजर चल्नु गलतः रवि लामिछाने

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस   

एसईई नतिजामा सरकारको छलाङ : एक महिनामै नतिजा

‘नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नू’

साउन्ड सिस्टमको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु

यातायात व्यवसायीको भेलामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री- हामी प्रविधिमा नगई सुखै छैन

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

