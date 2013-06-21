+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देशभक्ति फिल्म : न गतिलो बन्छन्, न दर्शकले हेर्छन्

देशभक्ति फिल्म : न गतिलो बन्छन्, न दर्शकले हेर्छन्

0Comments
Shares
रामजी ज्ञवाली रामजी ज्ञवाली
२०८२ चैत ५ गते १४:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली फिल्मकर्मीहरूले राष्ट्रियता र ऐतिहासिक विषयमा फिल्म बनाउन राज्यको न्यून सहयोग र सेन्सरको कडा दृष्टिलाई चुनौती मानिरहेका छन्।

चलचित्र ‘काँडेतार ।’ यो नाम कतिले सुने होलान् ?

प्रचार तामझामका साथ गरिएकै थियो । तर यो चलचित्र हलमा आएको र उत्रिएको दर्शकले चालै पाएनन् । जसोतसो प्रदर्शन भएको दोस्रो दिनमै निर्माण पक्षले ‘काँडेतार’लाई हलबाट उतारे ।

नेपाल-भारतबीच हुने सीमा विवादलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको यो चलचित्र एक करोड बढी लगानीमा बनेको निर्देशक नवल खड्का बताउँछन् । त्यसो त नवल यस्तै फिल्म बनाउनेमध्येमा पर्छन्, जसले ‘भीमदत्त’, ‘दशगजा’, ‘क्रान्ति’, ‘आवाज’ निर्माण गरे । तर, अपेक्षाकृत कुनैपनि फिल्म चलेनन् ।

नेपालमा राष्ट्रियता र ऐतिहासिक विषयमा आधारित फिल्महरू फाट्टफुट्ट रूपमा निर्माण भइरहेका छन् । प्रायः राजनीतिक आन्दोलन, माओवादी युद्ध, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय पहिचान जस्ता विषयमा आधारित हुने गर्छन् । तर यस्ता विषयवस्तु समेटिएका फिल्मले नवल खड्काकै नियती भोग्नुपरेको छ ।

करिब ३० वर्षअघि तुलसी घिमिरेले एउटा फिल्म निर्देशन गरेका थिए, बलिदान । देशप्रेमको भावले ओतप्रोत बनाउने यो फिल्म भने अपवाद थियो, जो दर्शकले औधि रुचाए । अहिले पनि यसको प्रसंग बेलाबखत चल्छ । फिल्ममा समावेश ‘गरिबको चमेली’ र ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ सर्वकालीन गीत बने । अहिले पनि देशप्रेमको सन्दर्भमा यी गीत घन्काउने गरिएको छ ।

ठीक यही नाममा सन्तोष सेनले अर्को फिल्म बनाए, जुन दर्शकले रुचाएनन् । फिल्मका कार्यकारी निर्माता प्रेम पुरी भन्छन्, ‘हामी निर्माता–निर्देशकले करोडौँ खर्चेर यस्ता फिल्म बनाउँछौँ तर लगानी उठाउनै गाह्रो हुन्छ ।’

अचम्मको कुरा के छ भने, बलिउडमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा बन्ने फिल्मले राम्रै बजार पाउने गर्छन् । रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरन्धर’ले प्रदर्शनको पहिलो दिन नै २८ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको कलेक्शन गर्दै रणवीरको करियरमै सबैभन्दा ठूलो ओपनिङको रेकर्ड बनायो । यस चलचित्रले संसारभरबाट ६०० करोड माथिको व्यापार गरेर सबै रेकर्ड तोड्यो ।

त्यस्तै सन् २००१ मा रिलिज भएको फिल्म ‘गदर’ त्यसबेला सर्वाधिक कमाइ गर्ने बलिउड फिल्ममध्ये एक बन्यो । उक्त फिल्मले त्यसैबेला १३५ करोड भारु कमाएको थियो । यसको कथा भारत–पाकिस्तान विभाजनको पृष्ठभूमिमा आधारित थियो । यसको सिक्वेल ‘गदर २’ ले त झन् ठूलो व्यापार गर्‍यो । यसको विश्वव्यापी ग्रस करिब ६८६ करोड भारु छ ।

भारतीय सिनेमामा राष्ट्रवादी, इतिहास–वीरतामा आधारित फिल्महरूलाई दर्शकको असाध्यै चासो छ । राज्यले त ज्यान दिएर चौतर्फी सहयोग गर्छ । यही कारण पनि यस्ता कथामा निर्माताहरू करोडौं खर्चेर फिल्म बनाइरहेका छन् ।

केही वर्ष अगाडि रिलिज भएको ‘उरी – द सर्जिकल स्ट्राइक’ एउटा वास्तविक घटनामा आधारित युद्ध–ड्रामा हो । यस फिल्मले भारतीय सेनाको २०१६ को ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ लाई चित्रित गर्छ । भारतीय मिडियाहरूका रिपोर्ट अनुसार यसले ३४२ करोड विश्वव्यापी कलेक्शन गरेको थियो ।

अर्को चलचित्र ‘एयरलिफ्ट’ ले १९९० को इराक–कुवेत युद्धको समयमा भारतीय नागरिकको उद्धारको कथा उठाएको छ । यस चलचित्रले विश्वव्यापी रूपमा करिब २२१ करोड माथिको व्यापार गरेर २०१६ मा नयाँ रेकर्ड राखेको थियो ।

भारतीय फिल्म पण्डितहरू यस्ता कथामा देशभक्ति, समर्पण र मानवीय संघर्षलाई जोडेर प्रस्तुत गरिएकोले दर्शकको भावनालाई प्रभावकारी रूपमा छोएको टिप्पणी गर्छन् । वलिउडमा यस्ता कथामा वनेका अन्य चलचित्र केशरीले विश्वव्यापी रूपमा करिब २0७ करोड कमायो । छावाले ३00 करोड प्लसको व्यापार गर्‍यो ।

तर, नेपालमा यो किसिमका कथामा फिल्म बनाउने मेकर्सहरू आफ्नै लगानी जुटाउन नसकेर छटपटाइरहने अवस्था छ । सतप्रतिशत जोखिममा आफ्नै पसिना र संघर्षमार्फत फिल्म बनाइरहेका छन् मेकर्स ।

यस्ता फिल्मले राज्य र समाजका लागि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । ऐतिहासिक वीरता, राष्ट्रिय संघर्ष र समर्पणको कथा देखाएर युवामा गर्व र जिम्मेवारीको भावना विकास हुन्छ । भाषा, परम्परा र ऐतिहासिक तथ्यलाई फिल्ममार्फत अगाडि सार्न सहयोग गर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा ऐतिहासिक विषय बुझाउन यस्ता फिल्महरु उपयोगी हुन सक्छ ।

यदि राज्यले उचित समर्थन दिएको भए, नेपाली फिल्मकर्मीहरू यस्ता संवेदनशील कथाहरूमा सजिलै फिल्म निर्माणमा उत्साहित हुने देखिन्छ । एक निर्माता भन्छन्, ‘यदि राज्य सक्रिय र बलियो हुन्थ्यो भने हामी हाम्रा धेरै कथाहरू फिल्ममार्फत बोल्न सक्थ्यौं । तर राज्य निरीह छ । हामी फिल्ममार्फत राष्ट्रको सम्मान, देशको सुरक्षा र हकहितमा सधैं नेपाली मर्न तयार छ भनेर देखाउन चाहन्छौं, तर यथार्थ प्रस्तुत गर्न कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ ।’

उनको यो अभिव्यक्तिले नेपाली फिल्मकर्मीहरूको सीमित स्रोत, राज्यको न्यून सहयोग र संवेदनशील विषय प्रस्तुत गर्दा सामना गर्ने चुनौतीहरू प्रस्ट देखाउँछ ।

बलिदानका कार्यकारी निर्माता पुरी भन्छन्, ‘यी फिल्म प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको हित, पक्ष र राष्ट्रिय विषयसँग जोडिएका हुन्छन् । तर राज्यले यस्ता फिल्म प्रदर्शन हुँदा माहोल तयार पारिदिनुपर्छ, केही कर छुट दिनुपर्छ, प्रचार–प्रसारमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

निर्माता पुरीले आगामी दिनमा सरकारले समग्र फिल्म उद्योग र फिल्मकर्मीको हकहितका लागि थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । विशेषगरी राष्ट्रियताको विषय बोकेका फिल्मलाई छुट्टै दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्दै प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

मनोज पण्डित/चलचित्र विश्लेषक

राज्यले राष्ट्रियता बोकेका चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही विरोधाभास देखिन्छ । ‘राष्ट्रियता’ भन्नेबित्तिकै छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ भन्ने आशंकाले यस्ता फिल्महरूमा सेन्सरको कडा दृष्टि लाग्ने गरेको छ । त्यस अर्थमा राज्यले राष्ट्रियता बोकेका फिल्मलाई दबाउन वा खुम्च्याउन खोजेको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।

मेरो फिल्म रिलिज गर्दा पनि यस्तै परिस्थिति सामना गर्नुपरेको थियो । ठूलो संघर्षपछि मात्रै मैले आफ्नो प्रोजेक्टलाई दर्शकमाझ ल्याउन सकेँ । तर, दर्शकको रुचि भने स्पष्ट देखिन्छ । मैले बनाएको ‘ग्रेटर नेपाल’ नामक डकुमेन्ट्री सामान्य बजेटमा निर्माण गरिएको थियो, तर त्यसले लगानीको करिब ८०० गुणा आम्दानी गर्‍यो । यसको अर्थ ठूलो संख्यामा दर्शकले त्यो फिल्म हेरेका थिए ।

यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रियताको विषयमा बनेका फिल्म हेर्न दर्शकको चासो छ । तर, प्रश्न उठ्छ– के हामीले वास्तवमै राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर सिनेमा बनाएका छौँ ? हेर्दा त्यस्ता फिल्महरू निकै कम देखिन्छन् ।

राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित फिल्म र राष्ट्रियताको विषयमा बनेका फिल्म फरक हुन्छन् । राष्ट्रियताको फिल्मले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, इतिहास र पहिचान जस्ता गम्भीर विषयमा कुरा गर्छ । तर यस्ता विषयमा फिल्म बनाउन धेरै नेपाली फिल्म निर्माता डराउने गर्छन् । पहिले यस्ता फिल्मलाई सहज रूपमा चल्न दिइएन, अब पनि नदिइने हो कि भन्ने मानसिकता धेरै मेकर्समा देखिन्छ ।

यद्यपि, थोरैले बनाएका केही फिल्महरूको प्रतिक्रिया हेर्दा दर्शक यस्ता विषयवस्तु भएका फिल्मप्रति उत्सुक रहेको स्पष्ट हुन्छ । समस्या दर्शकको रुचिमा होइन, सही ढंगले र प्रभावकारी रूपमा यस्ता सिनेमा निर्माण हुन नसक्नुमा देखिन्छ ।

नेपाली दर्शकहरू प्रायः मनोरञ्जनात्मक फिल्म हेर्न रुचाउँछन्।  प्रेम, हास्य, व्यक्तिगत संघर्ष र भव्य दृश्य वा आकर्षक सिनेमाटोग्राफी भएका फिल्महरूतर्फ उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ । यसको विपरीत, देशको सीमामा कांडेतार र पर्खाल निर्माणसँग जोडिएका कथाहरू, मधेसका विपन्न नागरिकले नागरिकता नपाउँदा भोग्नुपरेका संघर्ष, वा स्वदेशको राजनीतिक परिस्थितिका कारण विदेशिन बाध्य भएका युवाहरूको कथामा भावनात्मक कथा र आँसु मिसिएको भए पनि तिनले व्यापक रूपमा दर्शकको मन जित्न सकेका छैनन्।

यस्ता विषयमा काम गरिरहेका अधिकांश फिल्मकर्मीहरूको भनाइ उस्तै छ– राष्ट्रियता र ऐतिहासिक विषयमा आधारित फिल्म निर्माणका लागि राज्यले उचित सहयोग र प्रोत्साहन गरेन । राज्यको साथ र सहयोग नहुँदा यि किसिमका फिल्म निर्माण गर्नु वा नगर्नु लगभग उस्तै जस्तो हुने उनीहरूको तर्क छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
दशभक्ति फिल्म
लेखक
रामजी ज्ञवाली

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित