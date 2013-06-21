सुदूरपश्चिममा कृषि प्रविधिबारे तीन दिने तालिम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १२:०२

  • सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ चैतदेखि ६ चैतसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अधिकृतहरूका लागि तीन दिने नवीनतम कृषि प्रविधि तालिम सम्पन्न भएको छ।
  • तालिमको उद्घाटनमा मन्त्री बीरबहादुर थापाले कृषि विकासका लागि नार्कसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।
  • तालिममा बालीनाली, बीउबिजन, रोगकीरा नियन्त्रण, माटो व्यवस्थापन र जलवायु-मैत्री कृषि प्रविधि विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो।

६ चैत, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कार्यरत अधिकृतहरूका लागि आयोजना गरिएको नवीनतम कृषि प्रविधिसम्बन्धी तीन दिने तालिम सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) द्वारा विकसित नयाँ प्रविधिहरूबारे जानकारी दिने उद्देश्यले ३ चैतदेखि धनगढीमा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।

तालिमको उद्घाटन समारोहमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीरबहादुर थापाले कृषि विकासका लागि नार्कसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार सधैं तयार रहेको बताए ।

उनले अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र किसानका समस्या समाधान गर्न अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । समापन कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव शंकर साहले बीउबिजन र प्रविधिको उपलब्धताका लागि अनुसन्धान र प्रदेशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमले कृषि प्राविधिकहरूलाई नयाँ प्रविधिबारे अद्यावधिक रहन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक विनेशमान साखःले परिषद्ले स्थानीय र प्रदेश स्तरका प्राविधिकहरूका लागि निरन्तर तालिम सञ्चालन गर्दै आएको र भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने बताए ।

तालिममा सहभागीहरूका तर्फबाट बोल्दै दिपकराज ओझाले किसानका समस्या समाधानका लागि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू सिक्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

तालिममा बालीनाली, बीउबिजन, कृषि यान्त्रिकीकरण, माटो व्यवस्थापन, रोगकीरा नियन्त्रण, फलफूल, तरकारी, खाद्य तथा उत्पादनपश्चात् हुने क्षति न्यूनीकरण, आलु, सामाजिक-आर्थिक तथा जलवायु-मैत्री कृषि प्रविधिजस्ता विषयमा परिषद्ले विकास गरेका नयाँ प्रविधिहरूबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा विनेशमान साखः, डा. कालिकाप्रसाद उपाध्याय, डा. श्रीप्रसाद बिष्ट, डा. सुधा सापकोटा, डा. उमेश आचार्य, डा. घनश्याम भण्डारी, दिपक पाण्डे, रोमन कार्की, सागर महर्जन लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
कृषि तालिम
साउदी अरबले भन्योः अवरोध कायमै रहे तेलको मूल्य १८० डलर नाघ्न सक्छ
‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ ट्रेलरले रच्यो इतिहास : २४ घण्टाभित्रै सर्वाधिक पटक हेरियो
बजारमा केराको भाउ बढ्यो
खक्रौला बीओपीमा डीएसपीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु
कांग्रेस बारा सभापति यादवमाथि कारबाही गर्न उम्मेदवार गुप्ताको माग

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

