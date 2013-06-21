बक्सअफिस :

‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते ११:२८
  • रणवीर सिंह अभिनित फिल्म 'धुरन्धर : द रिभेन्ज' ले रिलिजकै पहिलो दिन भारतमा १०२ करोड ५५ लाख भारु कमाएर बलिउड इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ गरेको छ।
  • फिल्मले शाहरुख खानको 'जवान' को पहिलो दिनको कमाइलाई पछि पार्दै 'ए-रेटेड' भारतीय फिल्ममध्ये सबैभन्दा ठूलो पहिलो दिनको कमाइ गर्ने फिल्म बनेको छ।
  • आदित्य धर निर्देशित 'धुरन्धर २' ले पेड प्रिभ्यूबाट ४३ करोड भारु कमाएको थियो र कुल कमाइ १४५ करोड ५० लाख भारु पुगेको छ।

मुम्बई । रणवीर सिंह अभिनित फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ (धुरन्धर २) ले रिलिजकै पहिलो दिन भारतीय बक्सअफिसमा १०० करोड भारुभन्दा बढी कमाइ गर्दै ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाएको छ । भारतभर २१ हजार ७२८ शोबाट फिल्मले पहिलो दिनमै करिब १०२ करोड ५५ लाख भारु कमाएको हो ।

यससँगै यो फिल्म बलिउड इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ गर्ने फिल्म बनेको छ । यसले शाहरुख खानको ‘जवान’को पहिलो दिनको कमाइलाई पनि पछि पार्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो ।

साथै, हिन्दी फिल्ममध्ये सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ गर्ने मात्र होइन, ‘ए-रेटेड’ भारतीय फिल्ममध्ये पहिलो दिनमै यति ठूलो कमाइ गर्ने पहिलो फिल्म पनि बनेको छ ।

फिल्मले रिलिजअघि भएको पेड प्रिभ्यूबाट मात्रै ४३ करोड भारु कमाएको थियो । त्यसलाई जोड्दा ‘धुरन्धर २’को कुल बक्स अफिस कमाइ अहिले १४५ करोड ५० लाख भारु पुगेको छ ।

आदित्य धर निर्देशित यो फिल्म बिहीबारदेखि हलमा रिलिज भएको थियो । त्यसअघि मार्च १८ मा साँझ ५ बजेपछि सुरु भएका पेड प्रिभ्यूमा नै फिल्मले निकै ठूलो प्रतिक्रिया पाएको थियो ।

रिलिजका क्रममा केही प्राविधिक समस्याका कारण भारतभरका केही शो रद्द हुन पुगेका थिए । तर ती अवरोधबीच पनि फिल्मले बक्स अफिसमा लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै धेरै पुराना रेकर्ड तोड्न सफल भयो ।

बक्स अफिसमा लगातार आक्रामक प्रदर्शन गरिरहेको ‘धुरन्धर २’ले प्रभास अभिनित ‘सलार’ र ‘कल्की २८९८ एडी’को पहिलो दिनको कमाइलाई पनि पछि पारेको छ । अहिले यो फिल्म यशको ‘केजीएफ : च्याप्टर २’को रेकर्ड तोड्न केही करोड रुपैयाँ मात्र टाढा छ ।

यससँगै ‘धुरन्धर २’ भारतमा सबैभन्दा धेरै पहिलो दिन कमाउने फिल्मको शीर्ष ५ सूचीमा मजबुत रूपमा प्रवेश गरेको छ । यस सूचीमा ‘पुष्पा २ : द रुल’ (१६४.२५ करोड), ‘आरआरआर’ (१३३ करोड), ‘बाहुबली २ ः द कन्क्लुजन’ (१२१ करोड) र ‘केजीएफ २’ (११६ करोड) पनि छन् ।

फिल्मले भारतीय सिनेमाको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै पेड प्रिभ्यू कलेक्सन गर्ने कीर्तिमान पनि बनाएको छ । यसले प्रिभ्यूबाट मात्रै करिब ४७ करोड भारु कमाएको छ ।

आदित्य धरले लेखन, निर्माण र निर्देशन गरेको ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’मा रणवीर सिंह मुख्य भूमिकामा छन् । फिल्ममा अर्जुन रामपाल, सञ्जय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी र दानिश इकबालले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

द रिभेन्ज धुरन्धर २ बक्सअफिस
'धुरन्धर २' को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण

‘धुरन्धर २’ को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण
आठौं संस्करणको 'इन्टरटेनमेन्ट टेबलटेलिस प्रतियोगिता' शनिबार

आठौं संस्करणको ‘इन्टरटेनमेन्ट टेबलटेलिस प्रतियोगिता’ शनिबार
म सिनियर हुँ, संसदीय दलको नेतामा स्वभाविक दाबी रहन्छ : अर्जुननरसिंह केसी

म सिनियर हुँ, संसदीय दलको नेतामा स्वभाविक दाबी रहन्छ : अर्जुननरसिंह केसी
इनिसा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

इनिसा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
कुवेत लगेर बन्धक बनाएको आरोपमा समातिएका व्यक्ति कारागार चलान

कुवेत लगेर बन्धक बनाएको आरोपमा समातिएका व्यक्ति कारागार चलान
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु, गगन अनुपस्थित (तस्वीरहरू)

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु, गगन अनुपस्थित (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

