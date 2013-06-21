खक्रौला बीओपीमा डीएसपीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८२ चैत ६ गते ११:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको खक्रौलामा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप पौडेलमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा रामबहादुर साउदलाई पक्राउ गरिएको छ।
  • सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा प्रवेश गरी आक्रमण गरेको आरोपमा पाँच जना फरार व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ।
  • घटनाको छानविनका लागि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अनिल कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

६ चैत, धनगढी । कैलालीको खक्रौलामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीभित्र प्रवेश गरेर सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) प्रदीप पौडेलमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

डीएसपी पौडेलले दिएको जाहेरीका आधारमा टीकापुर नगरपालिका—९ बस्ने ४० वर्षीय रामबहादुर साउदलाई पक्राउ गरिएको हो ।

कैलालीका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरले उनलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । तिमिल्सिनाका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी पौडेलले दिएको अपराधिक उपद्रव मुद्दामा साउदलाई पक्राउ गरिएको हो ।

साउदसँगै अन्य ५ जनाको नाममा समेत जाहेरी दिइएको छ । बीओपीभित्र प्रवेश गरेर सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा टीकापुरकै नयन साउद, सर्पराज साउद, सुरेश खड्का, रमेश खड्का र भारतको लखिमपुरखिरी बस्ने रशिद आलिखानविरुद्ध समेत जाहेरी दिइएको छ । फरार रहेका उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको बीओपी खक्रौलाले जिएसटी बिल र भारतीय भन्सार पास गरेको टीकापुरका व्यवसायीको सामान मंगलबार जफत गरेपछि विवाद भएको थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको टोली छलफलका लागि बीओपी खक्रौलामा पुगेका बेला बुधबार सशस्त्र प्रहरीमाथि एक समूहले आक्रमण गरेको थियो ।

बिल बिजक भेटिएपछि भने सशस्त्र प्रहरीले व्यवसायीले भारतबाट ल्याएको सामान उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत सम्बन्धीत व्यवसायीलाई फिर्ता गरेको थियो । घटनाको छानविनका लागि सशस्त्र प्रहरीको वैद्यनाथ बाहिनीले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) अनिल कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
कैलाली सशस्त्र प्रहरी
लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

