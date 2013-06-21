कैलालीमा ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १६:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ नौनियास्थित सडकमा ट्याक्टरको ठक्करबाट ४२ वर्षीया दिपा न्यौपानेको मृत्यु भएको छ।
  • दिपा न्यौपाने गम्भीर घाइते भएर दोदोधरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी हुन्।
  • ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

६ चैत, कैलाली । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ नौनियास्थित सडकमा ट्याक्टरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, से.२ त ११८५ नम्बरको ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदलयात्री सोही गाउँपालिका–४ बस्ने ४२ वर्षीया दिपा न्यौपानेको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको हो ।

ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको दोदोधरा अस्पतालमा थप उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिई दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

