बुटवलमा बस र ई–रिक्सा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १९:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–९ कालिकापथमा माइक्रो बस र ई–रिक्सा ठोक्किँदा गोविन्द विकको मृत्यु भएको छ।
  • घाइते कृतिका आले मगरको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
  • माइक्रो बस चालक साजन परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

१७ चैत, बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–९ कालिकापथमा विद्युतीय माइक्रो बस र ई–रिक्सा आपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा ई–रिक्सा चालक अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका–१ घर भई हाल बुटवल–३ गोलपार्क बस्दै आएका ३२ वर्षीय गोविन्द विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

दुर्घटनामा परी ई–रिक्सामा सवार बुटवल–२ मैनाबगरकी २३ वर्षीया कृतिका आले मगर घाइते भएकी छन् । उनको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार तिनकुनेबाट बसपार्कतर्फ आउँदै गरेको बाप्र०३००१ ज १२२९ नम्बरको ईभी माइक्रो बस र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको रा १ ह ४४३४ नम्बरको ई–रिक्सा एकआपसमा ठोक्किएका थिए ।

घटनापछि माइक्रो बस चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१५ रामपुरका ३४ वर्षीय साजन परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दुर्घटना
अल्टिच्युड एयर हेलिकप्टर दुर्घटना प्रतिवेदन : ‘ह्वाइट आउट’ पासोमा परेको पुष्टि

गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट एक वृद्धा घाइते

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परेर तीन जनाको मृत्यु

ट्रक दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते   

ट्याङ्करले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु

पोखरामा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित