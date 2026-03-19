बुटवलमा बस र ई–रिक्सा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–९ कालिकापथमा माइक्रो बस र ई–रिक्सा ठोक्किँदा गोविन्द विकको मृत्यु भएको छ।
- घाइते कृतिका आले मगरको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
- माइक्रो बस चालक साजन परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
१७ चैत, बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–९ कालिकापथमा विद्युतीय माइक्रो बस र ई–रिक्सा आपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा ई–रिक्सा चालक अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका–१ घर भई हाल बुटवल–३ गोलपार्क बस्दै आएका ३२ वर्षीय गोविन्द विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा परी ई–रिक्सामा सवार बुटवल–२ मैनाबगरकी २३ वर्षीया कृतिका आले मगर घाइते भएकी छन् । उनको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार तिनकुनेबाट बसपार्कतर्फ आउँदै गरेको बाप्र०३००१ ज १२२९ नम्बरको ईभी माइक्रो बस र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको रा १ ह ४४३४ नम्बरको ई–रिक्सा एकआपसमा ठोक्किएका थिए ।
घटनापछि माइक्रो बस चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१५ रामपुरका ३४ वर्षीय साजन परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
