+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानबाट सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्पको संकेत

ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी सेना आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र ईरान छोड्ने तयारीमा छ । ट्रम्पले यो जानकारी ओभल अफिसबाट दिएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत १८ गते ७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका छिट्टै ईरानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा जाने बताएका छन्।
  • इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पनि युद्ध अन्त्यका लागि तेहरान तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
  • फेब्रुअरी अन्तिम साता अमेरिका र इजरायलले ईरानमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए जसमा अली खामेनी मारिएपछि मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किएको छ ।

१८ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने संकेत दिएका छन् । उनले अमेरिका छिट्टै ईरानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी सेना आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र ईरान छोड्ने तयारीमा छ । ट्रम्पले यो जानकारी ओभल अफिसबाट दिएका हुन् ।

उनले ईरानमा लक्ष्य पूरा भइसकेको दाबी गर्दै अब द्वन्द्व लम्ब्याउनु आवश्यक नरहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ । यद्यपि उनले युद्ध अन्त्यअघि कुनै समझदारी वा डिल हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकारेका छैनन् ।

इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पनि युद्ध अन्त्यका लागि तेहरान तयार रहेको बताएका छन् । उनले यदि फेरि द्वन्द्व नचर्किने ग्यारेन्टी भए इरान युद्ध अन्त्यका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।

इजरायल के भन्छ ?

तर इजरायलको धारणा भने फरक देखिएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हालसम्म युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै समयसीमा तोकेका छैनन् । हालै उनले ईरानसँगको संघर्ष कहिले टुंगिने भन्ने विषयमा निश्चित ‘डेडलाइन’ दिन नसकिने बताएका थिए ।

पश्चिम एशियामा सक्रिय अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि ईरानले दिएको धम्कीबारे सोध्दा ट्रम्पले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको संकेत दिएका छन् । उनले ईरानी नेतृत्वले त्यस्तो आक्रमण गर्ने सम्भावना न्यून रहेको दाबी गरेका छन् ।

फेब्रुअरी अन्तिम साता अमेरिका र इजरायलले ईरानमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए । उक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनी लगायतका उच्च अधिकारी मारिएका छन् ।

खामेनेईको मृत्युपछि उनका छोरा मोज्तबा खामेनीलाई नयाँ सर्वोच्च नेता बनाइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि उनी हाल कहाँ छन् भन्नेबारे आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन ।

यस घटनाक्रमका कारण खाडी मुलुकहरुमा पनि असुरक्षा बढेको छ । इरानले बदलास्वरुप खाडी मुलुकहरुमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा र ऊर्जा पूर्वाधारका क्षेत्रमा इरानले हमला जारी राखेको छ । यस युद्धले इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुँदा विश्वभर असर परेको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अमेरिका इरान तनाव डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर आउ-जाउ गर्ने विदेशी जहाजबाट शुल्क उठाउँदै इरान, थप तनावको संकेत

ट्रम्पको अल्टिमेटमविरुद्ध इरानको जवाफ- ‘मध्यपूर्वका सबै ऊर्जा केन्द्रमा प्रत्याक्रमण गर्नेछौं’

साउदी अरबले भन्योः अवरोध कायमै रहे तेलको मूल्य १८० डलर नाघ्न सक्छ

अमेरिकी एफ–३५ लडाकु विमानको आपतकालीन अवतरण, चालकको अवस्था स्थिर

युद्धको निसानामा ठूला इन्धन भण्डारहरू, अमेरिकामै विरोध

इरान युद्ध : अमेरिकाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई मध्यपूर्वका १४ देश छाड्न निर्देशन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस कलहको अर्को उत्कर्ष

कांग्रेस कलहको अर्को उत्कर्ष
दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories
संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित