आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा ई-भोटिङको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

२० चैत, काठमाडौं । कर्णालीका युवाहरुले आउँदो प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा ई– भोटिङको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
यसका लागि उनीहरूले निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भेटेर ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालभित्रै रहेका लाखौँ नागरिकहरू मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख छ ।
युवा समूहका संयोजक आशिष देवकोटाले समस्या केवल विदेशमा रहेका नेपालीसँग मात्र सम्बन्धित नभई देश भित्रै रहेका नागरिकहरूमा समेत बढी गम्भीर देखिएको बताए ।
उनका अनुसार मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई मतदान गर्न काठमाडौं तथा तराईका जिल्लाहरूबाट आउन जान मात्र प्रति व्यक्तिलाई २५–३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था छ ।
जसले गर्दा धेरै नागरिक व्यावहारिक रूपमा मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4