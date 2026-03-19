१५औं महाधिवेशनबाट पार्टी नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनुपर्छ : दिलेन्द्र बडू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १०:०९

२३ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई १५औं महाधिवेशनमा सहभागी भई पार्टीलाई सुदृढ, पूर्णअनुशासित र एकताबद्ध बनाएर नयाँ पुस्तासम्मलाई सुम्पिने कार्यमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीले सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार १५औं महाधिवेशनका लागि अघि बढ्न नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘लोकतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिमा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा, रचनात्मक र जिम्मेवार प्रतिपक्ष भई लोकतन्त्रको मार्गमा नयाँ पुस्तालाई हिँडाउन आवश्यकता रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस थप बलियो, थप जिम्मेवार र एकजुट हुनुपर्ने अझ आवश्यक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समयले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आदेश जे–जस्तो आए पनि सबैलाई मान्य हुने नेता बडूले बताएका छन् । ‘त्यसको प्रतीक्षामा बसेर निर्वाचनको कारण र पृष्ठभुमि खोतलेर अथवा विशेष अधिवेशन हुँदा र नहुँदाको अवस्थाको सम्भावित परिणामबारे काल्पनिक व्याख्याजस्ता विषयहरूमा अल्मलिएर समय खेर नफालौं’, उनले भनेका छन् ।

पार्टीको संगठन भित्रका आन्तरिक कमजोरीसँगै मतदाताको परिवर्तनको उर्लदो चाहनाको अनियन्त्रित सुनामीसमेतका कारण निर्वाचन परिणाम अपेक्षाअनुरुप हुन नसकेन र निर्वाचन परिणाम ऐतिहासिक रूपमा नै कमजोर रहेको बडूको भनाइ छ ।

‘यो तितो सत्य हो । वर्तमान अवस्थामा यस यथार्थलाई स्वीकार गर्दै पार्टी सभापतिले सार्वजनिक रुपमै परिणामको नैतिक जिम्मेवारीसमेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि छ,’ उनले लेखेका छन् ।

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

