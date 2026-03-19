१५औं महाधिवेशनबाट पार्टी नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनुपर्छ : दिलेन्द्र बडू

२३ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई १५औं महाधिवेशनमा सहभागी भई पार्टीलाई सुदृढ, पूर्णअनुशासित र एकताबद्ध बनाएर नयाँ पुस्तासम्मलाई सुम्पिने कार्यमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीले सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार १५औं महाधिवेशनका लागि अघि बढ्न नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘लोकतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिमा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा, रचनात्मक र जिम्मेवार प्रतिपक्ष भई लोकतन्त्रको मार्गमा नयाँ पुस्तालाई हिँडाउन आवश्यकता रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस थप बलियो, थप जिम्मेवार र एकजुट हुनुपर्ने अझ आवश्यक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समयले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आदेश जे–जस्तो आए पनि सबैलाई मान्य हुने नेता बडूले बताएका छन् । ‘त्यसको प्रतीक्षामा बसेर निर्वाचनको कारण र पृष्ठभुमि खोतलेर अथवा विशेष अधिवेशन हुँदा र नहुँदाको अवस्थाको सम्भावित परिणामबारे काल्पनिक व्याख्याजस्ता विषयहरूमा अल्मलिएर समय खेर नफालौं’, उनले भनेका छन् ।
पार्टीको संगठन भित्रका आन्तरिक कमजोरीसँगै मतदाताको परिवर्तनको उर्लदो चाहनाको अनियन्त्रित सुनामीसमेतका कारण निर्वाचन परिणाम अपेक्षाअनुरुप हुन नसकेन र निर्वाचन परिणाम ऐतिहासिक रूपमा नै कमजोर रहेको बडूको भनाइ छ ।
‘यो तितो सत्य हो । वर्तमान अवस्थामा यस यथार्थलाई स्वीकार गर्दै पार्टी सभापतिले सार्वजनिक रुपमै परिणामको नैतिक जिम्मेवारीसमेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि छ,’ उनले लेखेका छन् ।
