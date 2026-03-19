संसद्‌मा उठेका प्रश्नहरूले सरकारले समयमै सम्बोधन गरोस् : गणेश पराजुली

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूले सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १४:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरू सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
  • उनले संसद्मा प्रिबजेट छलफल समयमै गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।
  • पराजुलीले कानुन बनाउँदा छेडखानी नहुने र व्यवस्थापिकाको गरिमा जोगाउन सभामुख अर्याललाई शुभकामना दिए।

२३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूले सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सार्वभौम सांसद ज्यूहरूले जनताको तर्फबाट आकस्मिक समयमा, विशेष समयमा, शून्य समयमा उठाएका सबै समस्याहरू र जनताको आकांक्षाको यथोचित सम्बोधन राज्यका सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयले समयमै गरेको सुन्न पाइयोस्’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने ।

समयमै प्रिबजेट छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग उनले गरे । सांसदले कानुन बनाउँदा कतैबाट छेडखानी गर्न नहुने र छेडखानी गर्ने हिम्मत कसैले गर्ने अवस्था बन्न नहुने उनको आग्रह छ ।

सांसदले मन्त्रीको ढोकामा चाहरेर आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भयो वा भएन भनेर सोध्न नपरोस् भन्ने पनि उनको आग्रह छ ।

साथै, व्यवस्थापिकाको गरिमा जोगाउन नसक्दा विगतमा प्रश्न उठेका ख्याल गरेर अगाडि बढ्न समेत उनले नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई शुभकामना दिए ।

गणेश पराजुली
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

