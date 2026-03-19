राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बनिन् एमालेकी लिला भण्डारी (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेकी सांसद लिलाकुमारी भण्डारी सोमबार बसेको बैठकमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्।
- माघ ११ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उनी सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित भएकी थिइन्।
- राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उनलाई बधाई दिएका छन्।
२३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेकी सांसद लिलाकुमारी भण्डारी निर्वाचित भएकी छन् । सोमबार बसेको आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो ।
माघ ११ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उनी सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । उनलाई राष्ट्रिय सभाका सद स्यहरूले बधाई दिएका छन् ।
