इरान-अमेरिका युद्ध रोक्न ‘इस्लामावाद सम्झौता’ प्रस्ताव : आजै युद्धविराम हुनसक्ने

इरानी अधिकारीहरूले भने अमेरिका र इजरायलबाट भविष्यमा पुन: आक्रमण नहुने पूर्ण ज्ञारेन्टीसहितको स्थायी युद्धविराम खोजिरहेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १४:५८

२३ चैत, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच जारी भीषण युद्ध रोक्न पाकिस्तानले एउटा ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छ । जसलाई ‘इस्लामावाद सम्झौता’ नाम दिइएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार यो योजना सफल भएमा आज सोमबारदेखि नै तत्काल युद्धविराम लागू भई विश्वकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुन: सुचारु हुन सक्नेछ ।

पाकिस्तानका सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल असिम मुनले आइतबार राति अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, विशेष दूत स्टिभ विटकफ र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीसँग संवाद गरेपछि यो मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

प्रस्तावित सम्झौतालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा आजैदेखि लागू हुने गरी तत्काल युद्धविराम गर्ने र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ खुला गर्ने सहमति छ ।

दोस्रो चरणमा आगामी १५ देखि २० दिनभित्र पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा प्रत्यक्ष वार्ता गरी दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइने योजना छ ।

यस वृहत् सम्झौतामा इरानले आणविक हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउनुका साथै रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सर्त राखिएका छन् ।

इरानी अधिकारीहरूले भने अमेरिका र इजरायलबाट भविष्यमा पुन: आक्रमण नहुने पूर्ण ज्ञारेन्टीसहितको स्थायी युद्धविराम खोजिरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही दिनदेखि नै युद्ध अन्त्यका लागि कडा दबाब दिइरहेको छन् भने पाकिस्तान, चीन र अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताहरूले पनि यसमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन् ।

हालसम्म इरान र अमेरिकाले यस प्रस्तावमा आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि कुटनीतिक स्रोतहरूले आजै एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने बलियो सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।

६ हप्ता लामो यो युद्धले विश्व बजारमा तेलको मूल्य र सुरक्षामा गम्भीर संकट पैदा गरेपछि यो कुटनीतिक पहललाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

जापानमा 'नेपाल सुरक्षित र वर्षैभरि घुम्न मिल्ने गन्तव्य' का रूपमा प्रवर्द्धन

जापानमा ‘नेपाल सुरक्षित र वर्षैभरि घुम्न मिल्ने गन्तव्य’ का रूपमा प्रवर्द्धन
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बनिन् एमालेकी लिला भण्डारी (तस्वीरहरू)

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बनिन् एमालेकी लिला भण्डारी (तस्वीरहरू)
चैत महिनामा २३ स्थानमा बर्डफ्लु देखियो

चैत महिनामा २३ स्थानमा बर्डफ्लु देखियो
२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे
अनलाइनखबरले आज '५० प्रभावशाली महिला–२०८२' को सूची सार्वजनिक गर्दै

अनलाइनखबरले आज ‘५० प्रभावशाली महिला–२०८२’ को सूची सार्वजनिक गर्दै
प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाउन मस्यौदा समिति गठन, सभापतिमा गणेश पराजुली

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाउन मस्यौदा समिति गठन, सभापतिमा गणेश पराजुली

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित