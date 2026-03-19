+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

WC Series
Nepal
0/0
VS
UAE
14/1 (1.1)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

अमेरिका र इरान दुवै युद्धका लागि पुनः तयार, शान्ति वार्ता अन्योलमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १७:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले इस्लामावादमा हुने भनिएको शान्ति वार्ताको दोस्रो चरणबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ।
  • अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको टोली वार्ताका लागि इस्लामावाद उड्न तयार रहेकै बेला इरान भने वार्ताबाट पछि हटेको छ ।
  • इरानी र अमेरिकी बीचको तनावले होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुँदा विश्वव्यापी तेल मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हुने भनिएको शान्ति वार्ताको दोस्रो चरणबाट इरान पछि हटेपछि मध्यपूर्वमा पुनः युद्ध सुरु हुने खतरा बढेको छ ।

जारी युद्धविरामको समय समाप्त हुन लाग्दा वासिङ्टन र तेहरान दुवैले एकअर्कालाई कडा चेतावनी दिँदै युद्ध पुनः सुरु गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा स्टिभ विट्कोफ र जेरेड कुश्नर सम्मिलित टोली वार्ताका लागि इस्लामावाद उड्न तयार रहेकै बेला इरानले वार्ताबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो।

गत आइतबार अमेरिकी नौसेनाले इरानी झन्डावाहक एक मालवाहक जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएपछि तेहरान आक्रोशित बनेको छ । अमेरिकाले भने उक्त जहाजले आफ्नो नाकाबन्दी उल्लंघन गर्न खोजेकाले कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ।

गत २८ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको युद्धका कारण इरानले होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरेपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा कडा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको छ ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत इरानले बिना सर्त होर्मुज स्ट्रेट नखोलेसम्म नाकाबन्दी नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् । ट्रम्पका अनुसार यो नाकाबन्दीका कारण इरानले दैनिक ५० करोड डलर नोक्सानी बेहोरिरहेको छ, जुन उसको अर्थतन्त्रका लागि धान्न नसकिने अवस्था हो।

इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले ट्रम्पले धम्की र घेराबन्दी मार्फत इरानलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले धम्कीको छायामा इरानले कुनै पनि वार्ता नगर्ने र विगत दुई हप्तादेखि रणमैदानमा नयाँ रणनीतिका साथ तयार रहेको बताएका छन्।

यस्तै, इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्सले आफ्नो अनुमति बिना होर्मुज स्ट्रेटबाट छिर्न खोज्ने कुनै पनि जहाजलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएको छ।

यो तनावको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी तेल र ग्यास बजारमा देखिएको छ। विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल र मल आपूर्ति हुने यो जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा फेब्रुअरीको तुलनामा इन्धनको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

मंगलबार ब्रेन्ट क्रुड प्रति ब्यारेल ९५ डलरमा कारोबार भएको छ, जुन युद्धविराम अघिको १२० डलरको तुलनामा केही कम भए पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा निकै उच्च हो । कूटनीतिक प्रयासहरू असफल हुँदै जाँदा मध्यपूर्वमा थप ठूलो सैन्य मुठभेड हुने जोखिम बढेर गएको छ।

इरान-अमेरिका युद्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित