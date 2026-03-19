इरानले पाकिस्तानमार्फत् अमेरिका पठायो युद्ध ‘सधैंका लागि अन्त्य गर्ने’ प्रस्ताव

यसअघि अमेरिकाबाट आएको १५ बुँदे प्रस्तावको करिब दुई सातासम्म गहिरो समीक्षा गरेपछि इरानी नेतृत्वले पाकिस्तानमार्फत् शान्ति प्रस्ताव अघि सारेको बीबीसीले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते ८:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्ध सधैंका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानमार्फत शान्ति प्रस्ताव अघि सारेको छ।
  • इरानले अमेरिकी १५ बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गरी आफ्ना सर्तहरूमा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
  • तेहरानले क्षेत्रीय द्वन्द्व अन्त्य, स्ट्रेट अफ होर्मुज सुरक्षित आवागमन, पुनर्निर्माण र प्रतिबन्ध हटाउने मागहरू समेटिएको शान्ति सन्देश प्रस्तुत गरेको छ।

काठमाडौं । इरानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्ध ‘सधैंका लागि अन्त्य गर्ने’ उद्देश्यले शान्ति प्रस्ताव अघि सारेको छ । इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी आई.आर.एन.ए.का अनुसार पाकिस्तानमार्फत् शान्ति प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

यसअघि अमेरिकाबाट आएको १५ बुँदे प्रस्तावको करिब दुई सातासम्म गहिरो समीक्षा गरेपछि इरानी नेतृत्वले पाकिस्तानमार्फत् शान्ति प्रस्ताव अघि सारेको बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला गर्न इरानलाई मंगलबारसम्मको समयसीमा दिएका थिए । यदि स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला नभए इरानका विद्युत् केन्द्र र पुलहरूलाई निशाना बनाउने चेतावनी ट्रम्पले दिएका थिए । मंगलबारसम्मको म्याद सकिनुभन्दा एक दिन अघि इरानले युद्ध सधैंका लागि अन्त्य गर्ने शान्ति सन्देश दिएको हो ।

अप्रिल ६ मा इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले मध्यस्थमार्फत सन्देशहरूको आदान–प्रदान भएको पुष्टि गरेका थिए । तर उनले तेहरानले अमेरिकाको १५ बुँदे योजना अस्वीकार गरेको बताएका थिए । समाचार एजेन्सी आई.आर.एन.ए.का अनुसार इरानको १० अनुच्छेदको जवाफमा युद्धविरामको अवधारणालाई ‘विगतका अनुभवहरू’ उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरिएको छ । यसको सट्टा इरानले आफ्नै सर्तहरूमा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

एजेन्सीका अनुसार तेहरानले प्रस्तुत गरेको शान्ति सन्देशको दस्तावेजमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको अन्त्य, स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्फत सुरक्षित आवागमनको सुनिश्चितता, पुनर्निर्माण र प्रतिबन्धहरू हटाउने व्यवस्था लगायतका विभिन्न मागहरु समेटिएका बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिका इरान तनाव शान्ति प्रस्ताव
अमेरिकी विमान खसालेपछि इरानको पछिल्लो अवस्था के छ ?

अमेरिकी विमान खसालेपछि इरानको पछिल्लो अवस्था के छ ?
इरान युद्धमा अमेरिकाले दैनिक कति खर्च गरिरहेको छ ?

इरान युद्धमा अमेरिकाले दैनिक कति खर्च गरिरहेको छ ?
ट्रम्पको चेतावनी – इरानलाई ‘ढुंगे युग’मा फर्काइदिन्छौं

ट्रम्पको चेतावनी – इरानलाई ‘ढुंगे युग’मा फर्काइदिन्छौं
इरानबाट सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्पको संकेत

इरानबाट सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्पको संकेत
स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर आउ-जाउ गर्ने विदेशी जहाजबाट शुल्क उठाउँदै इरान, थप तनावको संकेत

स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर आउ-जाउ गर्ने विदेशी जहाजबाट शुल्क उठाउँदै इरान, थप तनावको संकेत
ट्रम्पको अल्टिमेटमविरुद्ध इरानको जवाफ- ‘मध्यपूर्वका सबै ऊर्जा केन्द्रमा प्रत्याक्रमण गर्नेछौं’

ट्रम्पको अल्टिमेटमविरुद्ध इरानको जवाफ- ‘मध्यपूर्वका सबै ऊर्जा केन्द्रमा प्रत्याक्रमण गर्नेछौं’

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

