खुश्बु ओलीको प्रश्न : बीउ र मल अभाव हुन नदिने सरकारको तयारी के छ ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले रोपाइँको समय आउनै लाग्दा किसानलाई आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्तीबारे सरकारको तयारी के भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १४:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण मलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति संकटबारे सरकारको तयारी सोधिन्।
  • उनले रोपाइँको समयमा मल अभावले उत्पादन घट्ने, खाद्य सुरक्षा जोखिम र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताइन्।
  • ओलीले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, रणनीतिक भण्डारण बढाउने र आकस्मिक राहत योजनाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरिन्।

२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले रोपाइँको समय आउनै लाग्दा किसानलाई आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्तीबारे सरकारको तयारी के भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा उनले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको कारण मलको मूल्य वृद्धि तथा आपूर्तिमा संकट देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

‘रोपाइँको सिजन आउंदै छ। रोपाइँ अघि नै मल र कृषि सामग्री सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। तर पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण मलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति संकटका संकेतहरु देखा परिसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयलाई लिएर सरकारको तयारी के छ? म सम्माननिय सभामुखमार्फत सोध्न चाहन्छु ।’

रोपाइँको समयमा किसानहरूले मल नपाउने, उत्पादन घट्ने र यही कारण खाद्य सुरक्षा जोखिमसँगै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने पनि बताइन् ।

‘रोपाइँको मुखमा मल अभाव भएमा किसानहरु पिडित हुँदछन, हाम्रो उत्पादन घट्दछ, खाद्य सुरक्षा जोखिममा पर्दछ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्दछ। त्यसैले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, आपूर्ति विविधीकरण गर्ने- कृषि मलको आपूर्तिको प्रणालीको विधिकरणमा सरकारको रणनीति के छ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘रणनीतिक भण्डारण बढाउने काम तुरुन्त थालियोस् भनेर म सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले अहिले हाम्रो मलको मौज्दात कति छ र सञ्जित कति भन्नेबारे पनि प्रश्न गरिन् । त्यस्तै उक्त सञ्चित मलले कति समयलाई थेग्न सक्छ भन्नेबारे पनि उनले सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । उनले किसानका लागि आकस्मिक राहत योजनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गरी तत्काल यसबारे समाधान निकाल्न पनि उनको आग्रह थियो ।

खुश्बु ओली
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

