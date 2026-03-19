मानसिक समस्या विकराल छ, व्यक्तिको पद र कदमात्रै नहेरौं : क्रान्तिशिखा धिताल

‘व्यक्तिको कति ठूलो पद छ वा कद छ भन्ने कुराले हामीभित्रको पीडा वा समस्या परिभाषित हुँदैन । आन्दोलनको शहीद परिवार होस् या घाइतेहरु, या भनौं सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुबाट गुज्रेका हुन सक्छौं ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १५:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा मनोसामाजिक अवस्थाबारे संवेदनशील हुन आग्रह गरिन्।
  • धितालले मानसिक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गरिन्।
  • उनले परिवारले मानसिक समस्या झेल्नेलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको र साइको सोसल काउन्सिलरको ठूलो खाँचो रहेको बताइन्।

२४ चैत, काठमाडौं ।  रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीसमेतमा मनोसामाजिक अवस्थाबारे संवेदनशील हुन आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै धितालले मानसिक समस्यालाई कि त नजरअन्दाज गर्ने, कि त लुकाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘हामीमध्ये जोकोही मनोसामाजिक समस्याका शिकार हुन सक्छौं, म नै पनि हुन सक्छु, व्यक्तिको कति ठूलो पद छ वा कद छ भन्ने कुराले हामीभित्रको पीडा वा समस्या परिभाषित हुँदैन,’ धितालले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलन भएको यो वर्षले देशलाई धेरै ठूला सफलताहरु दिएको छ । संसद् र सरकारमा आज जे परिवर्तन देखिएको छ, यो त्यही युवा आन्दोलनको देन हो । तर आन्दोलनको शहीद परिवार होस् या घाइतेहरु, या भनौं सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुबाट गुज्रेका हुन सक्छौं । सफलतामात्रै नहेरौं, यसभित्रको ठूलो समस्यालाई पनि नजरअन्दाज नगरौं ।’

सांसद धितालले मानसिक समस्या झेल्नेहरुका लागि परिवारले समेत पर्याप्त ध्यान दिन, सघाउन नसकेको भन्दै यसका लागि साइको सोसल काउन्सिलरहरु ठूलो संख्यामा खाँचो पर्ने बताएकी छन् । तीनै तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीर एजेन्डा हो भनेर बुझ्न सकुन् भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहेको उनले सुनाइन् ।

सरकारले ल्याउने नीतिहरुमा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरुका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने पनि सांसद धितालको माग छ ।

इरानसँग वार्ता : ट्रम्पले नेतान्याहु निकट मानिएका दूत हटाए, जेडी भान्सलाई अघि सारे

प्रधानमन्त्रीका तीन चुनौती

शिक्षा मौलिक हक हो, व्यवहारमा सबैले प्राप्त गरुन् : सांसद मिकरानी

भूमिको समस्यालाई एक नम्बरमा राखौं : गणेश कार्की

दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र विस्तार ४.५ प्रतिशत

‘चिनियाँ फिल्मले नेपाली बजारमा ध्यान दिएका छैनन्, दुवै देशका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ’

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

