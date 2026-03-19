+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पत्रकारिता क्षेत्रले बौद्धिक आलोचना गरोस्, गहिरो प्रश्न उठाओस् : रास्वपा सचेतक धिताल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते ११:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पत्रकारिता क्षेत्रले अझ बढी बौद्धिक आलोचना गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
  • धितालले मुख्यधारका मिडिया र युट्युब च्यानलबीचको दूरी प्रश्नको स्तरले घटाउन र बढाउन सक्ने उल्लेख गरेकी छन्।
  • उनले पत्रकारहरूलाई \'माइक विचार बोक्ने माध्यम हो, सौन्दर्यको मूल्यांकन गर्ने होइन\' भन्दै जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेकी छन्।

६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पत्रकारिता क्षेत्रले बौद्धिक आलोचना गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

‘म चाहन्छु कि पत्रकारिता क्षेत्रले अझ बढी बौद्धिक रूपमा आलोचना गरोस्, अझ गहिरो प्रश्न उठाओस्’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘मुख्यधार मिडिया र सूचना प्रवाह गरिरहेका अन्य युट्युब च्यानलहरूबीच देखिएको दूरी पनि प्रश्नको स्तरले नै घटाउन र बढाउन सक्छ । प्रश्न गर्ने स्तर उकास्नुहोस् ।’

केही युट्युब च्यानलहरू आफैं मुख्यधारका मिडियासँग प्रतिस्पर्धामा उभिएको र आवश्यक परे त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिने उनले बताएकी छन् ।

उनी भन्छिन्, ‘हामी त्यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार छौं र आवश्यक तयारीका साथ उभिनेछौं ।’

सामाजिक सञ्जालमा महिलाको हिँडाइ, हाँसो वा प्रस्तुतिलाई वस्तुकरण गर्ने प्रवृत्ति अलि धेरै नै रहेको भन्दै उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘राम्रो नियत हुँदाहुँदै पनि यस्ता अभ्यासहरूले अन्तत: त्यही संस्कारलाई बलियो बनाउने त हो, जसविरुद्ध हामी उभिदै आयौ ।’

मिडिया सूचना दिने माध्यम मात्रै नभएर समाजको चेतना निर्माण गर्ने शक्ति पनि भएकाले यो शक्तिलाई जिम्मेवार, संवेदनशील र रूपान्तरणमुखी बनाउन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएको नाताले मिडिया समुदायप्रति आफ्नो सधैं सम्मान र आत्मीयता रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले केही प्रवृत्तिहरूप्रति स्पष्ट रूपमा बोल्न आवश्यक ठानेर यो विषय उठाएको बताएकी छन् ।

विशेषगरी, युवा महिलाहरूसँग प्रश्न राख्दा ‘राम्री हुनुहुन्छ, चिटिक्क परेर आउनु भएको छ’ जस्ता टिप्पणीबाट संवाद सुरु गर्ने अभ्यास देखेको भन्दै उनले यो व्यक्तिगत टिप्पणी नभएर संरचनागत रूपमा महिलालाई विषयवस्तुबाट हटाएर रूपमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति भएको बताएकी छन् ।

समानता, सम्मान र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बाह्य रूपलाई केन्द्रमा राख्ने भाषाले खास आवाजलाई कमजोर पार्ने, मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने र सार्वजनिक बहसको स्तरलाई घटाउने बताउँछिन् ।

उनले पत्रकारहरूलाई भनेकी छन्, ‘तपाईंले बोक्नु भएको  माइक विचार बोक्ने माध्यम हो, सौन्दर्यको मूल्यांकन गर्ने होइन । सौन्दर्यका लागि अन्य थुप्रै प्लेटफर्म  छन् । त्यसैले कुन ठाउँमा कस्तो प्रश्न गर्ने भन्नेमा सजग र जिम्मेवार हुनुहोस् ।’

क्रान्तिशिखा धिताल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित